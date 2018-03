FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat seine Verkäufe auch im Februar kräftig gesteigert. Wie die Daimler-Tochter mitteilte, hat sie von der Kernmarke mit dem Stern 163.580 Fahrzeuge verkauft, 6,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im Januar und Februar zusammengenommen kletterte der Absatz um 7,4 Prozent auf 356.994 Autos.

"Den 60. Absatzrekord in Folge haben wir im Februar mit über 163.500 verkauften Mercedes-Benz-Fahrzeugen erreicht", sagte Vertriebschefin Britta Seeger.

Vor allem in China war der Absatz einmal mehr hoch. Dort steigerten die Stuttgarter ihre Verkäufe im Februar um 18,6 Prozent auf 43.036 Einheiten. In Europa dagegen verzeichnete Mercedes ein nur mageres Wachstum von 1,8 Prozent, in Deutschland gar einen Rückgang um 2,8 Prozent.

Inklusive Smart verkaufte Mercedes-Benz Cars im Februar weltweit 171.940 Autos, ein Plus von 5,4 Prozent. Der Smart-Absatz sackte um knapp 10 Prozent ab.

March 06, 2018

