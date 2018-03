Für deutsche Firmen wird es wegen eines österreichischen Gesetzes immer schwieriger, ausländische Fachkräfte in das Land zu schicken.

Die deutsche Wirtschaft ist mit dem von der Regierung versprochenen Abbau der Bürokratie in Österreich unzufrieden. "Das Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz macht uns Sorgen", sagte Thomas Birtel, CEO des Baukonzerns Strabag, am Dienstag in Wien. Die neuen Anforderungen, des im vergangenen Jahr in Kraft getretenen Gesetzes verhindern die unkomplizierten Entsendung von Spezialkräften in dem EU-Land, kritisierte der Vertraute des Strabag-Gründer und -Großaktionärs sebas. Von der konservativ-rechtspopulistischen Regierung fordert Birtel einen Ausnahmepassus, ein sogenanntes Konzernprivileg, um ohne großen Papierkrieg Fachkräfte nach Österreich schicken zu können.

Thomas Gindele. Hauptgeschäftsführer der Deutschen Handelskammer in Österreich, übte zudem Kritik an der handwerklichen Qualität des Gesetzes, das in jeden Bundesland unterschiedlich interpretiert werde. "Jede Behörde legt das anders aus. "Das sorgt für Verunsicherung bei den Unternehmen und erhöht den bürokratischen Aufwand", sagte Gindele an die Adresse der Regierung in Wien.

Der Stuttgarter Konzern Bosch hat auf die bürokratischen Hindernisse in Österreich bereits reagiert. "Frrüher haben wir 100 indische Spezialisten zur Ausbildung nach Österreich geholt. Damit haben wir aufgehört", sagt Klaus-Peter Fouquet, Alleinvorstand der Robert Bosch AG, der das Geschäft in Österreich und Mittelosteuropa ...

