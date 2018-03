Globaler VAD-Spezialist für Cybersecurity und Cloudtransformation 2017 mit einer Zielvorgabe von 1,75 Mrd. Umsätzen dank eines starken organischen Wachstums und Akquisitionen

Exclusive Group, das Value Added Services und Technologie-Unternehmen (VAST), kündigte heute seine bislang besten Finanzergebnisse an, womit es sich als einer der größten Cyber- und Cloudtransformationsanbieter in der Welt platziert. Mit erreichten Absatzzahlen für 2017 in Höhe von 1,75 Mrd. (Anstieg um 38% von 1,27 Mrd. 2016) hat sich die Group nun als der VAD-Anbieter für Cyber- und Cloudmigration auf internationaler Ebene etabliert.

"Diese Ergebnisse setzen unseren Rekord der verdoppelten Umsätze alle zwei Jahre fort und dies war möglich, dank unseres einzigartigen wertzentrierten Modells, der Stärke unseres Portfolios und unserer Fähigkeit, strategische Akquisitionsmöglichkeiten umzusetzen und zu integrieren", sagte Olivier Breittmayer, CEO von Exclusive Group. "Wieder einmal übertreffen wir den Markt, mit knapp 40% jährlicher Wachstumsrate, und haben erheblich in Dienste investiert und skaliert, um unsere Position als globaler Spezialist im Bereich der Cloud- und Cybersecurity-Transformation zu unterstreichen."

Weitere finanzielle Höhepunkte (2017):

Die Ergebnisse kombinieren ein starkes organisches Wachstum (16% YoY) mit zusätzlichen Umsätzen aus Akquisitionen des letzten Jahres in den Benelux-Ländern (Januar, TechAccess) und den USA (Juli, Fine Tec).

BigTec hat seine Umsätze auf mehr als 200 Mio. gesteigert und reagiert damit auf die rasante Unternehmensnachfrage nach Cloudtransformation auf globaler Basis.

"Im Laufe der letzten paar Jahre haben wir das schnell wachsende Mehrwertende der Verteilung gänzlich unterbrochen, indem wir unseren Ansatz für Marktdurchdringung und Beschleunigung perfektioniert haben", fügte Breittmayer hinzu. "Jetzt versuchen wir, unser Geschäft weiterzuentwickeln, um diesen Erfolg auf den ganzen Markt auszudehnen und noch relevanter für großvolumige Transaktionen zu werden, die eine optimale Skalierungs- und Erfüllungseffizienz erfordern."

Alastair Edwards, Chief Analyst bei Canalys, erklärte: "Eine der größten Herausforderungen, denen der IT-Sektor begegnet, ist vor allem der Fachkräftemangel, insbesondere bei der sicherheitsrelevanten, hybriden und digitalen IT. Das beeindruckende Wachstum von Exclusive zeigt seinen Erfolg, auf die Bedürfnisse einzugehen, sowie seine aggressive Akquisitionsstrategie. Um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen, muss Exclusive jetzt den nächsten Schritt nach oben bei seiner Entwicklung unternehmen. Dies wird dem Fokus und der Entschlossenheit des Managements bedürfen, bei Erfolg allerdings Exclusive hervorheben, um eine globale Kraft im Bereich der Cybersecurity und Cloudtransformation zu werden."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180306005906/de/

Contacts:

Für Exclusive Group

Greg Halse

exclusivegroup@wearecohesive.com