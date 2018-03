Baar - Die Industriegruppe Forbo weist für das Geschäftsjahr 2017 ein Umsatzplus aus. Den Gewinn vermochte das in der Entwicklung und Herstellung von Bodenbelägen und Förderbändern tätige Unternehmen jedoch nicht im selben Ausmass zu steigern. Grund dafür sind hauptsächlich höhere Rohstoffpreise, die nicht vollumfänglich an die Kunden weitergereicht werden konnten. Darüber hinaus wurde das Ergebnis von Forbo auch noch durch eine Kartellstrafe in Frankreich getrübt.

Der Konzernumsatz von Forbo stieg um 5,1% auf 1,264 Mrd CHF, wobei beide Geschäftsbereiche zum Umsatzwachstum beitrugen. Unterschiedlich entwickelten sich die beiden Forbo-Divisionen punkto Profitabilität: Für die Division Flooring Systems, in dem das Geschäft mit Bodenbelägen und Bauklebstoffen zusammengefasst ist und die rund zwei Drittel zum Konzernumsatz beiträgt, vermeldet Forbo einen Rückgang der EBIT-Marge, der hauptsächlich mit gestiegenen Rohstoffpreisen begründet wird.

Im Geschäft mit Förderbändern der Sparte Movement Systems, die zudem auch die höhere Wachstumsrate als das Bodengeschäft aufweist, konnte die Gewinnmarge dagegen erhöht werden. Insgesamt betrug das Betriebsergebnis (EBIT) 163,3 Mio CHF, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 3,9% entspricht. Die konzernweite EBIT-Marge dagegen ist von 13,3% auf 13,1% gesunken. Tatsächlich läge die Marge noch tiefer, da 2017 noch eine ...

