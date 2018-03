NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Nach dem deutlichen Anstieg am Montag ging es mit den Preisen am Dienstagmittag allerdings nur leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete zuletzt 65,81 US-Dollar. Das waren 27 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 36 Cent auf 62,93 Dollar.

Am Vortag hatten Meldungen aus Libyen die Ölpreise gestützt. Demnach sei die Förderung im größten Ölfeld des wichtigen Förderlands zeitweise gestoppt worden. Rohstoffexperten der Commerzbank erklärten den jüngsten Preisanstieg auch mit der insgesamt besseren Stimmung an den Finanzmärkten. An führenden Aktienmärkten kam es zuletzt zu mehr oder weniger starken Kursgewinnen, was die Ölpreise mit nach oben zog.

Einige Rohstoffexperten sehen den Rohölmarkt gegenwärtig in einer Art Gleichgewichtszustand. Sie verweisen darauf, dass sich die Weltmarktpreise schon seit mehreren Monaten in einer Spanne von 60 bis 70 Dollar (Brent) beziehungsweise 55 bis 65 Dollar (WTI) bewegen. Begründet wird dieser Zustand zum einen mit der Fördergrenze des Ölkartells Opec und zum anderen der soliden Nachfrage nach Rohöl und Ölprodukten. Beides stützt die Preise tendenziell.

Auf der anderen Seite steht die beständig steigende Erdölförderung der USA, die auf dem Weg sind, der weltweit größte Produzent zu werden. Das wachsende Angebot aus den USA belastet die Ölpreise und steht der Opec-Strategie entgegen, die Preise mit Hilfe einer Fördergrenze zu stützen./jkr/bgf/fba

