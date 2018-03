Hamburg (ots) - Das DUB UNTERNEHMER-Magazin hat das beliebteste Flottenfahrzeug in einer großen Online-Leserumfrage ermittelt - den Fleet Star 2018. Bei den deutschen Herstellern holte Audi den Gesamtsieg. Volvo ist unter den Importmarken am beliebtesten.



Vom Kompakt- über das SUV-Segment bis hin zur Oberklasse: Das DUB UNTERNEHMER-Magazin hat zum zweiten Mal den Fleet Star des Jahres gekürt. In der Auftakt-Ausgabe dieses Jahres, die am 1. März 2018 erschienen ist, stellt das Magazin die Sieger der großen Online-Leserumfrage vor. Unter den deutschen Herstellern heimste Audi die meisten Auszeichnungen ein, während Volvo den Titel "beliebteste Importmarke" einfuhr. Zur Wahl standen insgesamt 124 Modelle in zwölf Kategorien. Erstmals gesondert ausgewiesen waren Modelle mit alternativen Antrieben - darunter Erdgas- und Elektroautos sowie Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge.



In der Kategorie "Konventionelle Antriebe: Deutsche Hersteller" sicherte sich Audi gleich vier Mal die höchste Auszeichnung Platin. Der Audi A3 landete in der Kompaktklasse auf dem ersten Platz, der A4 siegte in der Mittelklasse. Und auch im boomenden SUV-Segment setzte sich der Hersteller mit den Modellen Q3 und Q5 an die Spitze. Unter den Importmarken überzeugte Volvo mit der Neuauflage des XC40 bei den Kompakt-SUVs sowie mit dem Mittelklasse-SUV XC60. Skoda punktete hingegen in den Kategorien Kompaktklasse (Octavia) und Mittelklasse (Superb).



Im Dienstwagen- und Flottenbereich tut sich auch in puncto alternative Antriebe immer mehr - vor allem das Angebot an elektrischen Modellen wird in den kommenden Jahren stark wachsen. Bei den deutschen Herstellern trumpfte Audi in der Kompaktklasse mit dem Plug-in-Hybrid A3 Sportback e-tron auf. Der Fleet Star 2018 in der Kategorie "Alternative Antriebe: Deutsche Hersteller - Mittelklasse" ist der VW Passat GTE. Bei den Importmarken heimste das E-Auto Tesla Model 3 unter den Limousinen den ersten Platz ein, während der Plug-in-Hybrid-SUV Volvo XC60 T8 Twin Engine ganz oben in der Lesergunst landete.



