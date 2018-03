Bielefeld/Hannover (ots) - Für 75 Prozent der Autofahrer ist der plötzliche Kontrollverlust das Schreckensszenario schlechthin bei einer Reifenpanne. Dies ist das Ergebnis einer Befragung von 702 Autofahrern, durchgeführt vom Reifenfachdiscounter reifen.com ( http://www.reifen.com ). Im Jahr 2014 lag dieser Wert bei erst 67 Prozent - der plötzliche Kontrollverlust hat damit erheblich an Schrecken gewonnen. Die mit einer Reifenpanne einhergehende Zeitverzögerung folgt an zweiter Stelle (47 Prozent).



Aufwand und Kosten der Schadensbehebung hingegen sind für nur vergleichsweise wenige ein Ärgernis (22 beziehungsweise 24 Prozent). Reifenpannen sind ein häufiges Schadenereignis: 47 Prozent waren in den letzten zehn Jahren bis zu dreimal betroffen, zwei Prozent noch öfter. 60 Prozent haben sich bei der letzten Reifenpanne selbst beholfen. Einen Pannendienst oder eine Werkstatt mussten 32 Prozent der Befragten bemühen.



Jeder Elfte bringt sich in Gefahr



Erfreulich: 88 Prozent der Autofahrer wissen, wie man sich bei einer Reifenpanne richtig verhält - sie lassen ihr Fahrzeug langsam ausrollen. Neun Prozent würden sich zusätzlich in Gefahr begeben, indem sie unvermittelt abbremsen. Um eine Reifenpanne zu vermeiden, achten 78 Prozent auf gute Bereifung (2014 waren es 71 Prozent). Einen Ersatzreifen auf Felge hat zudem ein Großteil der Fahrzeughalter dabei (41 Prozent). 31 Prozent präferieren Notfall-Dichtmittel.



Der Reifenfachdiscounter reifen.com hat vom 13. bis 21. Februar 702 Fahrzeughalter online befragt. Wiederholt wurde damit eine Umfrage, die erstmals im August 2014 durchgeführt wurde.



Über reifen.com



reifen.com ist Deutschlands erster Reifenfachdiscounter mit einem breiten Angebot an günstigen Markenreifen. In Deutschland gibt es 37 Filialen, den Onlineshop reifen.com (von 2014 bis 2017 vier Jahre in Folge Branchensieger Online-Reifenhandel bei Deutschlands bedeutendstem Service-Ranking "Service-Champions") und 3.300 Montagepartner, die Serviceleistungen erbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen, Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowie Zubehör.



