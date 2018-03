Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Ein kombinierter Einsatz von Windkraft und Photovoltaik reduziert nach einer neuen Studie des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die wetterbedingten Risiken der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien drastisch.

Die Wissenschaftler werteten exemplarisch aus, wie oft von 1995 bis 2015 über einen Zeitraum von 48 Stunden in bestimmten Gebieten die mittlere Energieproduktion aus Wind und Sonne unter 10 Prozent der Nennleistung blieb. Bei Windkraftanlagen auf dem deutschen Festland trat dieser Fall laut der Studie im Schnitt 23 Mal und unter Hinzunahme deutscher Offshore-Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee 13 Mal auf - die Kombination von Windkraft auf Land und See mit Photovoltaik ergab dann nur noch zwei Fälle pro Jahr. Bei einer europaweiten Betrachtung trat der Fall nur noch 0,2 Mal auf.

DWD-Vizepräsident Paul Becker brachte deshalb einen europäischen Stromverbund ins Spiel, um die Ertragsausfälle zu minimieren. "Grundsätzlich führt der kombinierte Einsatz von Windenergie und Photovoltaik zu einer deutlich geringeren Anzahl von Fällen mit geringer Stromproduktion", sagte er bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Diese Ertragsrisiken werden nochmals stark reduziert durch einen europäischen Stromverbund."

2017 im Zeichen des Klimawandels

Becker forderte zudem eine "intelligente Reservestrategie", denn es könne niemals ausgeschlossen werden, "dass eine extreme Windflaute zusammen mit einer sonnenarmen Phase über Europa auftritt". Ein weiterer Ausbau erneuerbarer Energien erfordere zugleich Strategien, wie zum Beispiel durch Reservekraftwerke, Speicher oder großräumigen Stromaustausch die Netzstabilität garantiert werden könne, sagte er. Die genaue Ausgestaltung sei aber Sache der Energiepolitik und nicht der Meteorologen.

Der DWD erklärte zudem, das Jahr 2017 habe "ganz im Zeichen des Klimawandels" gestanden. Dies zeige nicht nur die Verteilung statistisch betrachtet zu warmer und zu kalter Monate - auffällig seien vielmehr auch die vielen Extremereignisse mit wiederholtem Sturm und Starkregen gewesen. Außergewöhnlich sei auch ein neuer Temperaturrekord für den März gewesen, der laut DWD um durchschnittlich 3,7 Grad zu warm war und damit den bisherigen Rekord von 1938 und 1989 übertraf.

Ob solche meteorologischen Extremereignisse zunähmen, sei zwar statistisch nach wie vor schwierig nachzuweisen, erklärte DWD-Klimaexperte Thomas Deutschländer. Die beobachtete Häufung solcher Ereignisse auch 2017 sei aber "ein Indiz für die Annahme vieler Klimaforscher, dass extreme Wettersituationen mit weiter steigenden Temperaturen zunehmen dürften".

