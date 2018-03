In Osteuropa wachsen Start-ups oft unbemerkt heran. UiPath aus Rumänien könnte das ändern - und hat schon über eine Milliarde Dollar eingesammelt.

Osteuropa ist für die Techbranche meist noch immer Niemandsland - zumindest wenn es um Start-ups geht. Die Szene schaut in Europa am liebsten nach Berlin, Paris oder London. Das weiß auch Roland Manger, Mitgründer und Partner bei Earlybird, einem europäischen Wagniskapitalgeber: "Manchmal geistert durch die Presse, dass es Start-ups in Polen gibt, aber das war es dann oft auch schon. Kaum einer denkt zum Beispiel an Rumänien."

Das könnte sich nun ändern: Wie das Handelsblatt erfuhr, investieren der Accel Growth Fund, Kleiner Perkins und der Google-Investmentarm CapitalG in das rumänische Start-up UiPath, einen Anbieter für robotergesteuerte Prozessoptimierung. Diese Technologie nutzt Softwareroboter, um Benutzerschnittstellen von Software zu bedienen, die normalerweise von Menschen ausgeführt werden.

Was kompliziert klingt, vereinfacht nicht nur die Produktion in Unternehmen, sondern auch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. An das milliardenschwere Marktpotenzial glauben nicht nur die drei Größen aus dem Silicon Valley, sondern auch der deutsche Wagniskapitalgeber Earlybird, der bereits früh auf das Unternehmen setzte und sich auch erneut an der B-Finanzierung ...

