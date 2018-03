Die Kombination aus Windenergie und Photovoltaik reduziert Ertragsrisiken bei der Stromproduktion.

Die Kombination von Windenergie an Land und auf hoher See sowie Solarkraft stabilisiert nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die schwankende Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erheblich. "Grundsätzlich führt der kombinierte Einsatz von Windenergie und Photovoltaik zu einer deutlichen geringeren Anzahl von Fällen mit geringer Stromproduktion", sagte DWD-Vize-Präsident Paul Becker am Dienstag in Berlin. Eine Analyse der Wetterdaten haben zudem gezeigt, dass dieser Effekt bei einer Betrachtung über Deutschland hinaus noch größer sei. "Die Ertragsrisiken werden nochmals stark reduziert durch einen ...

