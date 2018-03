Mladá Boleslav (ots) -



- Im Cockpit der SKODA VISION X können sich Messebesucher über Mobilitäts- und Konnektivitätsangebote des SKODA AUTO DigiLabs informieren - 'Innovationstunnel' macht Mobilität der Zukunft erlebbar - SKODA Connect beherrscht bald auch Sprachsteuerung 'Alexa' - Digitalisierung und Konnektivität zentraler Bestandteil der SKODA AUTO Strategie 2025



Das SKODA AUTO DigiLab zeigt auf dem Genfer Autosalon 2018 einen Ausblick auf die Mobilität von morgen. Im Cockpit der in Genf erstmals präsentierten Hybridstudie SKODA VISION X vermittelt der tschechische Automobilhersteller einen Eindruck von den aktuellen Konnektivitäts- und Mobilitätsdiensten der Marke. Einen interaktiven Einblick in die Technologie, die Materialien, die Qualität und die 'Simply Clever'-Features seiner Modelle ermöglicht SKODA AUTO mit dem neuartigen Innovationstunnel, der das Herzstück des Messestands in Halle 2 bildet. Außerdem können sich die Messebesucher auf Bildschirmen und per Tablets umfassend über die SKODA VISION X informieren.



Weitere Informationen und Bilder finden Sie auf www.skoda-presse.de.



"Bei SKODA AUTO hat die digitale Zukunft bereits begonnen. Viele der innovativen Mobilitätskonzepte, die wir in Genf präsentieren, sind bereits Realität", sagt Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODA AUTO. "Die Projekte des SKODA AUTO DigiLabs zeigen beispielhaft, wie sich SKODA AUTO vom reinen Automobilhersteller zum Anbieter ganzheitlicher Mobilitätsservices weiterentwickelt."



Die Leiterin des SKODA AUTO DigiLabs, Jarmila Plachá, fügt hinzu: "In unserer Ideenwerkstatt arbeiten wir Tag für Tag an neuen, fortschrittlichen Lösungen, mit denen wir individuelle Mobilität noch bequemer und einfacher gestalten. In Genf können Messebesucher hautnah erleben, wie die Innovationen aus dem SKODA AUTO DigiLab den Alltag erleichtern."



Einen passenden Rahmen für die Präsentation zukunftsweisender Mobilitätsideen bieten die neue Urban Crossover-Studie SKODA VISION X sowie der 'Innovationstunnel'. Hier können sich die Besucher per Touchscreen detailliert über zahlreiche Technik- und Designinnovationen der Konzeptstudie informieren. Außerdem können sie in der VISION X Platz nehmen und sich auf dem freistehenden Farbdisplay des Concept Cars informative Videos zu den digitalen Mobilitätslösungen von SKODA AUTO ansehen. Die Filme präsentieren vier aktuelle Projekte des SKODA AUTO DigiLabs, darunter auch zwei bereits existierende Mobilitätsdienstleistungen.



Unter dem Namen HoppyGo hat das SKODA AUTO DigiLab eine der größten Carsharing-Plattformen in der Tschechischen Republik etabliert. Über eine gemeinsame Smartphone-App lassen sich alle Angebote buchen und abrechnen. Inzwischen wächst die Plattform monatlich um rund 250 Nutzer, außerdem kommen jeden Monat 30 neue Fahrzeuge hinzu. Aktuell stehen fast 400 Autos zur Verfügung.



In München hat das SKODA AUTO DigiLab den Mobilitäts- und Sozialservice CareDriver initiiert. Speziell ausgebildete 'CareProfs' begleiten Kinder oder hilfsbedürftige ältere Menschen im Alltag und in der Freizeit. Das SKODA AUTO DigiLab hat den Service mitentwickelt, SKODA AUTO steht dem Start-Up mit seinem digitalen Innovationszentrum zur Seite und unterstützt es als Ideengeber und Investor.



Das dritte Projekt widmet sich dem cleveren Parken in der Innenstadt: Gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt das SKODA AUTO DigiLab einen Dienst, der den Fahrer mithilfe von Vorhersagealgorithmen zu einem freien Parkplatz lotst und ihn direkt bezahlen lässt. Außerdem arbeitet das SKODA AUTO DigiLab an einer speziellen Ride Sharing-App. Sie erleichtert es, Fahrgemeinschaften zu bilden und zeigt Nutzern die beste Mitfahrgelegenheit auf ihrer jeweiligen Fahrstrecke an. Auf Basis von Echtzeit-Verkehrsdaten berechnet die App auch die ideale Route sowie die genaue Ankunftszeit.



SKODA Connect beherrscht bald auch Sprachsteuerung 'Alexa' mit Smart-Home Funktion



SKODA AUTO erweitert SKODA Connect um Amazon 'Alexa'. Über das intelligente Sprachsystem, kann der Nutzer auch von zu Hause den Fahrzeugstatus abfragen. 'Alexa' kann Fragen zu gefahrenen Kilometern, der Restreichweite und anderen SKODA Connect Dienstleistungen beantworten. Am SKODA AUTO Stand in Genf werden Animationsvideos und ein Display mit 'Alexa'-Befehlen gezeigt.



CAR-TO-X-Kommunikation



Die Abteilung Konnektivität von SKODA AUTO arbeitet an der Integration von CAR-TO-X Kommunikation in künftige SKODA Modelle. Cooperative Transport Systems ermöglichen die Kommunikation zwischen Infrastruktur, dem Auto und anderen Fahrern. Das sorgt für mehr Sicherheit, fließenden Verkehr und besseren Fahrkomfort und hilft den Fahrern, richtige Entscheidungen zu treffen und sich der Verkehrssituation anzupassen. Das Projekt ist von zentraler Bedeutung, um die Sicherheit künftiger autonomer SKODA Modelle zu erhöhen und ihre Integration ins Verkehrssystem zu ermöglichen. SKODA AUTO zeigt auf dem Genfer Autosalon eine spezielle Connectivity Wall, die die Messebesucher über diese Thematik informiert.



Das SKODA AUTO DigiLab in Prag



Im Rahmen seiner Strategie 2025 hat SKODA AUTO die Digitalisierung und die Kreation digitaler Mobilitätsdienstleistungen als Eckpfeiler der künftigen Unternehmensentwicklung definiert. Eine zentrale Rolle spielt dabei das SKODA AUTO DigiLab in Prag, das unter anderem die Innovationskraft und digitale Entwicklungskompetenz des tschechischen Automobilherstellers stärken soll. Das SKODA AUTO DigiLab richtet das gesamte Unternehmen auf die Möglichkeiten und Anforderungen der Digitalisierung aus. Konzipiert wie ein reaktionsschnelles IT-Start-up, erforscht und entwickelt diese Ideenwerkstatt neue Geschäftsmodelle, Lösungen und Produkte. Das Innovationszentrum sucht kontinuierlich nach neuen digitalen Ansätzen, um moderne Mobilitätsdienstleistungen für SKODA AUTO Kunden zu kreieren. Zum Team gehören mehr als 20 Spezialisten. Sie bearbeiten aktuell rund 40 Projekte. Zu den Aufgaben des SKODA AUTO DigiLabs zählt auch die Kooperation mit externen Innovatoren, Start-ups und Partnern. Jetzt nimmt ein Ableger des SKODA AUTO DigiLabs in der israelischen Metropole Tel Aviv seine Arbeit auf. Die Stadt gilt als einer der dynamischsten IT-Start-up-Standorte der Welt.



