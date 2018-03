Der Passhandel ist eine milliardenschwere globale Industrie. Transparency International warnt vor Korruptionsgefahr in der EU.

Will ein russischer Oligarch EU-Bürger werden, ist das kein Problem. Er kann sich sogar die Nationalität aussuchen: Portugiese oder doch lieber Zyprer? Alles nur eine Frage des Geldes.

350.000 Euro muss ein Interessent investieren, wenn er einen portugiesischen Pass bekommen will. Ist das Geld geflossen, kann sich der Käufer in seinen Privatjet setzen und wenige Stunden später in seiner Wahlheimat den Pass entgegennehmen.

Eine am Montag veröffentlichte Untersuchung des Recherchenetzwerks Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) in Zusammenarbeit mit Transparency International (TI) zeigt, wie anfällig der europäische Staatenbund durch den Passhandel für Korruption und Geldwäsche ist. Gegenstand der Untersuchungen waren sogenannte "Golden Visa"-Programme, mit denen in einigen Mitgliedsstaaten Aufenthaltstitel und Staatsbürgerschaften an reiche Investoren verkauft werden.

Das Konzept des "goldenen Visums" gibt es bereits seit über 30 Jahren. Einige karibische Inselstaaten riefen die Ideen ins Leben, um Geld in ihre stockenden Ökonomien zu pumpen. Mittlerweile ist daraus eine milliardenschwere globale Industrie erwachsen - auch in elf EU-Ländern. Unter ihnen sind Griechenland, Österreich, Portugal, Ungarn ...

