Liebe Leser,

bei der Deutschen Bank könnte es interessant werden im Hinblick auf die Details des angestrebten Börsengangs der Tochter DWS Group SE. Dass die "DWS" an die Börse gebracht werden soll, hatte die Deutsche Bank Ende Februar mitgeteilt. Dabei hieß es, dass die DWS Group zu später in "DWS Group GmbH & Co. KGaA" umgewandelt werden soll. Der Börsengang der DWS wird demnach im Prime Standard der Börse Frankfurt angestrebt. Ein genauer Termin war Ende Februar noch nicht genannt worden ... (Peter Niedermeyer)

