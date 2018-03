Lieber Leser,

die Aktie des kanadischen Cannabis Unternehmens Aphria legt momentan weiter zu. Von einem Aufwärtstrend zu sprechen wäre allerdings noch deutlich zu früh. Dennoch hat sich die Aktie in den letzten Tagen zunehmend erholt. Vielleicht kann ein Aufwärtstrend bald beginnen.

Zum Jahresstart verlor die Aphria-Aktie deutlich an Wert. Das war allerdings bei allen Unternehmen dieser Branche zu spüren. Bei Aphria ist der Verlust in den letzten Wochen allerdings nicht so fatal ... (Björn Pahlke)

