FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Internationaler Frauentag" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.14 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.731,10 +0,47% +2,06% Euro-Stoxx-50 3.381,93 +0,79% -3,48% Stoxx-50 2.985,54 +0,42% -6,05% DAX 12.212,91 +1,01% -5,46% FTSE 7.178,49 +0,88% -7,44% CAC 5.204,22 +0,72% -2,04% Nikkei-225 21.417,76 +1,79% -5,92% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,04% -50

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,00 62,57 +0,7% 0,43 +4,3% Brent/ICE 65,86 65,54 +0,5% 0,32 +0,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.327,61 1.320,11 +0,6% +7,50 +1,9% Silber (Spot) 16,60 16,43 +1,0% +0,17 -2,0% Platin (Spot) 966,35 961,50 +0,5% +4,85 +4,0% Kupfer-Future 3,13 3,11 +0,8% +0,02 -5,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der für viele Marktbeobachter überraschenden Rally der Wall Street zum Wochenauftakt bleibt die Stimmung weiter positiv. Allerdings können Anleger in Sachen drohender Handelskrieg etwas aufatmen. Zwar bleibt US-Präsident Donald Trump weitgehend auf seinem protektionistischen Kurs, im Rahmen der Neuverhandlung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta deutete Trump nun aber Kompromissbereitschaft im Zollstreit mit Mexiko und Kanada an. Zudem erhält Trump zunehmend politischen Gegenwind von seinen eigenen Parteifreunden. Noch vor Börsenstart wird sich ein Trio von US-Notenbankvertretern zu Wort melden. Daher könnte sich die Stimmung an der Börse durchaus noch ändern, heißt es. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, hat sich gegen die angekündigten Importzölle auf Stahl und Aluminium gestellt. Die von dem republikanischen Spitzenpolitiker geäußerten Bedenken stimmen mit denen vieler republikanischer und demokratischer Parlamentarier überein. Darüber hinaus zählt der globale Freihandel zu den Grundüberzeugungen der Republikaner.

Ein enttäuschender Quartalsbericht lässt die Aktie von Ascena Retail im vorbörslichen Handel um 15,3 Prozent abstürzen. Die Muttergesellschaft von Einzelhandelsketten wie Ann Taylor oder Lane Bryant ist im zweiten Geschäftsquartal überraschend tief in die roten Zahlen gerutscht. Auch im laufenden Quartal dürfte ein Verlust anfallen, der überdies voraussichtlich höher sein wird als Analysten bislang erwarten.

Unbeeindruckt zeigten sich die Aktien von J.M. Smucker von der Ankündigung der US-Wettbewerbsbehörde FTC, eine einstweilige Verfügung gegen die Übernahme der Speiseöl-Marke Wesson von Conagra zu beantragen. J.M. Smucker notierten unverändert bei 130,02 Dollar. Conagra legten um 1,1 Prozent auf 38,20 Dollar zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 US/SAP SE, Kapitalmarkttag

Außerdem im Tagesverlauf:

- IT/Telecom Italia SpA (TI), Jahresergebnis

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Tele Columbus AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +1,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die am Vortag gestartete Erholungsbewegung nach den Verlusten der Vorwoche geht weiter. Die Hoffnung, dass die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe nicht in der angedrohten Form kommen werden, macht die Anleger wieder mutiger. In den USA wächst der Widerstand gegen die Trumpschen Zollpläne. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, hat sich gegen die Importzölle gestellt. Zu den Tagesfavoriten gehören Covestro, sie ziehen um 2,7 Prozent an. Die Covestro-Aktie verdrängt überraschend Prosieben aus dem DAX. Prosieben verlieren derweil 3,8 Prozent und lagen phasenweise bis zu 8 Prozent im Minus nach einer negativen Studie eines Researchhauses namens Viceroy. Die Studie passe in das Muster anderer Short-Attacken der Vergangenheit. Dass Rocket Internet in den MDAX kommen, war nicht sicher. Die Aktie zieht um 4 Prozent an. Aumann, die in den TecDAX aufsteigen, verteuern sich um 6 Prozent. Nach durchwachsenen Zahlen geht es für Evonik um 3,2 Prozent nach unten. Vonovia geben nach der Zahlenvorlage um 1,2 Prozent nach. Hier belastet nach Aussage eines Analysten, dass Finanzchef Stefan Kirsten auf eigenen Wunsch nach der Hauptversammlung ausscheidet. Autoaktien erholen sich nach dem jüngsten Abverkauf aus Furcht vor US-Importzöllen. Der Stoxx-Autoindex liegt mit plus 1,8 Prozent an der Spitze vor dem Rohstoffindex mit plus 1,6 Prozent. Telecom Italia verteuern sich um 5,8 Prozent. Wie es im Handel heißt, hat sich der Hedgefonds Elliott bei den Italienern eingekauft. Nachdem Smurfit Kappa ein Übernahmeangebot von International Paper abgelehnt hat, schießt die Aktie um 20 Prozent nach oben. Von einem schwachen US-Geschäft sprechen Händler bei Lindt & Sprüngli. Die Aktie verliert 0,7 Prozent. Am Devisenmarkt zieht der Euro kräftiger gegen den Dollar an, während der Yen unter Abgabedruck gerät. Laut einer Händlerin ist die Nachricht, dass sich Nord- und Südkorea auf ein Gipfeltreffen im April geeinigt haben, Auslöser für die Bewegung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:12 % YTD EUR/USD 1,2401 +0,53% 1,2337 1,2330 +3,2% EUR/JPY 131,83 +0,63% 130,98 130,56 -2,5% EUR/CHF 1,1629 +0,29% 1,1601 1,1581 -0,7% EUR/GBP 0,8916 +0,09% 0,8921 1,1254 +0,3% USD/JPY 106,31 +0,09% 106,18 105,89 -5,6% GBP/USD 1,3909 +0,45% 1,3826 1,3875 +2,9% Bitcoin BTC/USD 11.023,30 -5,1% 11.308,20 11.544,50 -19,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Erholung war guten Vorgaben der Wall Street zu verdanken. In den USA formierte sich Widerstand gegen die von Präsident Trump geplanten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte. Neben verschiedenen Unternehmenslenkern hat sich auch der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, gegen die Zölle ausgesprochen. Und selbst Präsident Trump deutete in Richtung der Nachbarländer Kanada und Mexiko an, dass es bezüglich der geplanten Abgaben Verhandlungsspielraum gebe. Zu den führenden Gewinnern gehörte die Tokioter Börse. Allerdings hatte die am Montag stark nachgegeben. Der japanische Aktienmarkt erhielt Unterstützung vom wieder schwächeren Yen. Nachdem der japanische Notenbankchef Kuroda am Freitag den Yen nach oben getrieben hatte, ruderte er am Dienstag zurück. In Sydney legten die Kurse zu, nachdem die RBA den Leitzins unverändert belassen hatte. Die RBA sandte zudem keine Signale aus, dass sie in naher Zukunft etwas an ihrer Geldpolitik ändern werde. In Seoul legte der Kospi zu. Die Verbraucherpreise in Südkorea waren stärker gestiegen als prognostiziert, lagen damit aber immer noch klar unter den von der Zentralbank angestrebten 2 Prozent. Schanghai war den anderen Märkten zunächst nur zögerlich nach oben gefolgt, schaffte aber dann doch ein Plus. Er hatte allerdings schon am Montag gegen den Trend leicht zugelegt, nachdem für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von 6,5 Prozent als Ziel ausgegeben worden war. Überdies hielten sich die Anleger während des laufenden Nationalen Volkskongresses zurück, hieß es. Am Ölmarkt setzten die Preise die Erholung vom Vortag fort, wenn auch langsamer. Im Sog der Ölpreise verteuerten sich in Hongkong CNOOC um gut 4 Prozent. In Tokio gewannen Inpex 1,9 Prozent. Unter den Einzelwerten sprangen in Seoul die Aktien des Werftbetreibers Daewoo Shipbuilding um 10 Prozent nach oben, nachdem Daiwa die Titel auf "Buy" von "Sell" hochgestuft hatten. In Hongkong verteuerten sich Sunac um 4,5 Prozent, nachdem das Immobilienunternehmen einen überzeugenden Ausblick gegeben hatte.

CREDIT

Der unklare Wahlausgang in Italien hatte zu Wochenbeginn nur den italienischen Anleihemarkt belastet, am Dienstag ist die Wahl auch dort kein Thema mehr. Die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen gibt um 5 Basispunkte auf 2,03 Prozent nach. Am Montag lag sie im Tageshoch bei 2,12 Prozent. Italien steht eine schwere Regierungsbildung bevor. Rein rechnerisch haben die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega Nord gemeinsam ausreichend Stimmen für eine Regierungsbildung - ein Schreckensszenario für die Anleger. Allerdings halten Analysten dies für extrem unwahrscheinlich, zu groß sind die ideologischen Unterschiede. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun auf die EZB-Sitzung am Donnerstag. Dort könnte auch ein möglicher Kommunkationswechsel in der sogenannten Forward Guidance diskutiert werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche-Post-Chef Appel soll in den Adidas-Aufsichtsrat einziehen

Der Sportartikelhersteller Adidas bekommt ein neues Aufsichtsratsmitglied. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post, Frank Appel, soll auf der ordentlichen Hauptversammlung in das Gremium einziehen, wie Adidas mitteilte. Er wird damit auf Stefan Jentzsch folgen, der sein Mandat mit Ablauf des Aktionärstreffens am 9. Mai niederlegen wird. Jentzsch gehört dem Kontrollgremium als Vertreter der Anteilseigner seit 2007 an.

BMW senkt CO2-Flottenverbrauch 2017 leicht

BMW hat den CO2-Ausstoß der Neuwagenflotte in Europa im vergangenen Jahr leicht gesenkt, das in drei Jahren zu erreichende Ziel ist aber weiterhin in der Ferne. Im vergangenen Jahr sank der durchschnittliche CO2-Ausstoß auf 122 von 124 Gramm pro Kilometer im Jahr davor, wie die BMW Group mitteilte. Der Münchener Hersteller begründet den erneuten Rückgang mit dem steigenden Angebot an elektrifizierten Autos.

Telekom bietet erstmals unbegrenzte mobile Datenflatrate in Deutschland an

Die Deutsche Telekom erweitert ihre Mobilfunktarife für den deutschen Markt um zwei neue Angebote. Einer dieser Tarife bietet erstmals unbegrenztes Highspeed-Datenvolumen. Für die Kunden dieses Tarifs gibt es in Deutschland also keine Bandbreitenbeschränkung mehr. Dieser neue Tarif MagentaMobil XL kostet monatlich 79,95 Euro und beinhaltet überdies 23 Gigabyte für EU-Roaming, wie die Telekom bei der Vorstellung ihres neuen Angebots mitteilte. Einschließlich eines modernen, hochwertigen Smartphones muss der Kunde 99,95 Euro monatlich berappen. Weitere Optionen können hinzugebucht werden.

Mercedes-Benz steigert Absatz im Februar um 6,3 Prozent

Mercedes-Benz hat seine Verkäufe auch im Februar kräftig gesteigert. Wie die Daimler-Tochter mitteilte, hat sie von der Kernmarke mit dem Stern 163.580 Fahrzeuge verkauft, 6,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im Januar und Februar zusammengenommen kletterte der Absatz um 7,4 Prozent auf 356.994 Autos. "Den 60. Absatzrekord in Folge haben wir im Februar mit über 163.500 verkauften Mercedes-Benz-Fahrzeugen erreicht", sagte Vertriebschefin Britta Seeger.

Energiekonzerne Innogy und Eon gehen bei E-Mobilität voran

Die Energieversorger Eon und Innogy wollen durch neue Partnerschaften vom Geschäft mit Elektroautos profitieren. Während Eon mit dem japanischen Autobauer Nissan die Kräfte bündelt, hat sich Innogy mit dem Mobilitätsdienstleister DKV zusammengeschlossen. Das gaben die Unternehmen fast gleichzeitig bekannt.

Aufsichtsrat versucht aufgewühlten Innogy-Konzern zu beruhigen

Der Aufsichtsrat des nach dem Säureanschlag stark verunsicherten Stromerzeugers Innogy hat versucht, Konzern und seine Mitarbeiter zu beruhigen. Das Gremium stellte sich grundsätzlich hinter die Wachstumsstrategie für die RWE-Ökostromtochter. "Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass der Vorstand mit seiner fokussierten Wachstums- und Investitionsstrategie die Weichen für die Zukunft des Unternehmens richtig gestellt hat", erklärte Chefkontrolleur Erhard Schipporeit nach einer Sitzung.

Merck muss Verfahren in Frankreich fürchten

Wegen Nebenwirkungen bei einem Schilddrüsen-Medikament droht dem deutschen Pharmakonzern Merck in Frankreich ein Verfahren. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Untersuchungsrichter in Marseille mit dem Fall, wie sie am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Rund 7.000 Patienten haben Beschwerde gegen das Mittel Levothyrox eingelegt.

Baywa will für 2017 höhere Dividende zahlen

Der Handels- und Dienstleistungskonzern Baywa hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt und verdient und will eine höhere Dividende zahlen. Den Umsatz steigerte die Baywa AG auf rund 16,1 von 15,4 Milliarden Euro im Jahr 2016. Das EBIT stieg auf 171,3 von 144,7 Millionen Euro. Zur EBIT-Steigerung trug auch ein Sondereffekt aus dem Verkauf der Baywa-Konzernzentrale in München bei. Die Aktionäre sollen mit 0,90 Euro pro Aktie eine um 5 Cent höhere Dividende erhalten.

Hochtief-Tochter Cimic bekommt Folgeauftrag für 150 Mio Dollar

Die zur australischen Cimic-Gruppe gehörende UGL hat von Australian Terminal Operations Management eine Vertragsverlängerung im Volumen von 150 Millionen US-Dollar erhalten. Wie die Tochter der deutschen Hochtief AG mitteilte, soll UGL weiterhin Projekt-, Ingenieurs- und Wartungsdienstleistungen für ein Gemeinschaftsunternehmen der Australian Terminal Operations Management erbringen.

Evonik stellt großen Geschäftsbereich zur Disposition

Evonik will sich nach den Zukäufen der vergangenen Jahre verstärkt auf seine Spezialitäten konzentrieren und stellt deshalb sein zuletzt sehr starkes Methacrylat-Geschäft zum Verkauf. Denkbar ist auch eine Partnerschaft mit einem anderen Unternehmen. Evonik will mit dem Schritt seine Ressourcen auf vier Kernwachstumsbereiche konzentrieren. Das Methacrylat-Geschäft mit einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro und 3.700 Mitarbeitern gehört nicht dazu.

Brain treibt mit US-Tochter Internationalisierung voran

Die Brain AG will die Internationalisierung ihrer Geschäfte vorantreiben und gründet ein US-Tochterunternehmen. Damit soll die Geschäftsentwicklung in Nordamerika gestärkt werden, teilte das Unternehmen aus dem hessischen Zwingenberg, das Auftragsforschung unter anderem für die Chemie- und Pharmaindustrie anbietet, mit.

Lego schrumpft und verdient 2017 weniger

Der Spielzeugkonzern Lego hat weiter mit den gesättigten Märkten in Europa und Nordamerika und der Konkurrenz durch Smartphone-Apps und Videospiele zu kämpfen. Das Unternehmen hat das vergangene Jahr mit rückläufigem Ergebnis und Umsatz abgeschlossen. Der Umsatz ging um 7,7 Prozent auf 35 Milliarden dänische Kronen oder umgerechnet 4,7 Milliarden Euro zurück. Der operative Gewinn brach um 17 Prozent auf 10,36 Milliarden Kronen ein. Unterm Strich verdiente Lego nur noch 7,81 Milliarden Kronen nach 9,44 Milliarden im Jahr 2016.

Smurfit Kappa lehnt Übernahmeangebot von International Paper ab

Das irische Verpackungsunternehmen Smurfit Kappa hat die unerbetene Übernahmeofferte des US-Wettbewerbers International Paper zurückgewiesen. Das Angebot berücksichtige weder die eigenen Wachstumsaussichten noch die guten Perspektiven der Branche, begründete die Smurfit Kappa Group plc ihre ablehnende Haltung. Es sei im besten Sinne der Aktionäre, eigenständig zu bleiben.

Kobe-Steel-Chef Kawasaki tritt nach Skandal zurück

Wegen des Skandals um geschönte Qualitätsdaten bei dem japanischen Stahlhersteller Kobe Steel nimmt der Chef nun seinen Hut. CEO Hiroya Kawasaki wird mit Wirkung zum 1. April zurücktreten.

Osram-Wettbewerber Zumtobel leidet unter Preisdruck

Der Lichttechnikkonzern Zumtobel ist auch in seinem dritten Geschäftsquartal 2017/18 in die roten Zahlen gerutscht. Die Profitabilität der Österreicher gab ebenfalls kräftig nach. Ganz überraschend kommt diese Entwicklung allerdings nicht: Zumtobel hatte Ende Januar die zweite Gewinnwarnung innerhalb von drei Monaten veröffentlicht. Daneben belasten den Konzern auch die Turbulenzen in der Konzernführung.

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.