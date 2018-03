Liebe Leser,

Jinko Solar hatte zuletzt (= Februar) ja das Eigenkapital durch die Platzierung von ADS (= American Depositary Shares) erhöht. Dadurch sind dem Unternehmen laut eigenen Angaben nach Abzug diverser Gebühren etc. 71,1 Mio. Dollar zugeflossen. Es gilt hier, die Relationen zu sehen. Um das einzuordnen: Im dritten Quartal 2017 erzielte Jinko Solar laut eigenen Angaben Umsätze in Höhe von 965 Mio. Dollar. Der Netto-Gewinn lag in dem Quartal bei gerade einmal rund 2 Mio. Dollar, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...