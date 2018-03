Die Reisebranche steuert 2018 auf einen Rekord zu. Nur das wichtigste Fernziel der Deutschen macht den Veranstaltern Sorgen.

Deutschlands Urlauber können es anscheinend kaum erwarten: Um 18 Prozent, so hieß es am Dienstag zur Eröffnung der Internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin, liegen die Frühbuchungen aktuell über dem Vorjahr.

Die Umsätze der deutschen Urlaubsanbieter und Reiseveranstalter, die schon 2017 mit 64,7 Milliarden Euro einen Rekord markierten, sollen nach einer Prognose des Deutschen Reiseverbands (DRV) nun noch einmal "im mittleren einstelligen Prozentbereich" steigen.

Umso dramatischer fällt vor diesem Hintergrund der Abstieg des wichtigsten Fernreiseziels der Deutschen auf: Um die USA, wo Präsident Donald Trump seit einem Jahr mit nationalistischen Tönen die Schlagzeilen bestimmt, machen Bundesbürger einen größeren Bogen als von den Reiseveranstaltern befürchtet.

Gingen 2017 die Buchungsumsätze um 17 Prozent zurück, scheint sich die Abneigung deutscher Touristen nun noch zu verstärken. So meldet der Reisevertrieb für die kommenden Sommersaison sogar einen erneuten Einbruch um 20 Prozent, wie die Marktforschungsfirma GfK ermittelte. Und das trotz des ...

