Hamburg (ots) - Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen fordert, dass "die Ideale des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung und zu einem selbstverständlichen Ethos des Einzelnen" werden. "In einer Zeit, in der jeder zum Sender geworden ist, sollte auch jeder lernen, als sein eigener Redakteur zu handeln", sagt der Professor der Universität Tübingen im Interview mit dem Medienmagazin journalist. In der "redaktionellen Gesellschaft" gehe es darum, "den Einzelnen zu befähigen, sich kompetent Gedanken über die Qualität von Informationen und über die Macht von Desinformation zu machen". Die Einrichtung eines eigenen Schulfachs könne dabei hilfreich sein.



Zugleich sollte sich der Journalismus zu einem "dialogischen Journalismus" entwickeln. "Es ist ein Journalismus, der sich öffnet, den Austausch auf Augenhöhe sucht und die Aufklärung über die Spielregeln der eigenen Branche als Zweitjob versteht", so Pörksen. Konkret sollten die Medien nicht nur ihre Arbeit transparent machen, sondern zugleich auch das Publikum miteinbeziehen. Gerade in Zeiten des Medienmisstrauens, der Refinanzierungskrisen und der zunehmenden Attacken auf Journalisten brauche es diesen "neuen Pakt zwischen Journalismus und Publikum", so Pörksen im journalist-Interview.



Von Gatekeepern wie Google und Facebook, die "konstant intransparente redaktionelle Entscheidungen" treffen, erwartet Pörksen, dass sie "eine Art Plattformrat" einrichten, "gebildet aus Mitgliedern des jeweiligen Unternehmens, Journalisten, Wissenschaftlern, Verlegern und Vertretern unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen". Ziel sei es, "diese publizistischen Großmächte" an ihre "Transparenz- und Diskurspflichten zu erinnern und darauf zu drängen, dass diese eigene Ethikkodizes entwickeln - und die Art ihrer Beeinflussung der öffentlichen Welt offenlegen."



Das komplette Interview lesen Sie in der März-Ausgabe des journalists, die gerade erschienen ist.



