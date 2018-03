Berlin (ots) -



Am 08. März werden im Rahmen des International Women's Day weltweit Frauen für ihre Leistungen und Erfolge gefeiert. Auch Etsy, der Kreativ-Marktplatz für einzigartige und kreative Waren, hat allen Grund dazu. Rund 87 Prozent der 1,9 Millionen Verkäufer bei Etsy sind weiblich und leben mit Hilfe der Plattform ihren kreativen Traum.



Wie lässt sich mit kreativer Leidenschaft ein Einkommen erzielen? Diese Frage stellen sich viele Frauen, die mit Liebe zum Detail Eigenkreationen, Einzelstücke und Vintage-Artikel entwickeln, herstellen oder aufbereiten. Eine Möglichkeit, flexibel unternehmerisch tätig zu werden, bietet Etsy als internationaler Marktplatz. Dort verkaufen Frauen gemeinsam derzeit rund 35 Millionen Artikel - viel Spielraum, um das eigene Start-up zu realisieren.



77 Prozent aller Unternehmen bei Etsy sind sogenannte Einzelunternehmen. Die Bandbreite der Verkäuferinnen ist groß: Es gibt Frauen, die sich eine wirtschaftliche Vollexistenz schaffen wollen oder bereits geschaffen haben. Andere möchten einen soliden Nebenerwerb entwickeln oder freuen sich über ein gelegentliches Zusatzeinkommen. Im Durchschnitt sind die weiblichen Entrepreneure bei Etsy übrigens 37 Jahre alt.



"Es ist uns als Etsy eine Herzensangelegenheit, unsere Verkäuferinnen dabei zu unterstützen, einen Markt für ihre kreativen Waren zu finden und ihre Produkte in einem professionellen Rahmen verkaufen zu können. Der Erfolg unserer weiblichen Unternehmerinnen macht uns an einem Tag wie dem International Women's Day besonders stolz und bestärkt uns in dem, was wir tun", sagt Arne Erichsen, Country Manager DACH von Etsy.



Das System des Kreativ-Marktplatzes ermöglicht ein unkompliziertes Setup sowie eine einfache Verwaltung des Shops. Zudem bietet Etsy ein eigenes Social-Media-Tool, diverse Zahlungsmethoden sowie Shop-Statistiken. Unterstützung erhalten die Verkäufer unter anderem durch eine Vielzahl an Video-Tutorials (https://www.youtube.com/watch?v=PurW7hypXUU) und durch ein Verkäuferhandbuch (https://www.etsy.com/de/seller-handbook?ref=ftr).



Diese Verkäuferinnen sind ein Beispiel für die Vielfalt des Unternehmertums auf Etsy:



Skelini



Gründerin Jelena Güntsch, geboren und aufgewachsen in Kroatien und mittlerweile zu Hause in Nürnberg, fertigt minimalistischen Schmuck aus Keramik und liebt den Bruch: Im Leben, wie in der Glasur ihrer einzigartigen Schmuckstücke.



Hier geht's zum Shop (https://www.etsy.com/de/shop/Skelini?ref=l2-shopheader-name)



Prunkhund



Prunkhund ist ein Familienunternehmen für stylishes, handgemachtes Zubehör für den besten Freund des Menschen - den Hund. Seit 2006 fertigt die kleine Manufaktur im Herzen von München, unter der Leitung von Andrea und Pia Leinen, Halsbänder und Geschirre. Mit einem Blick fürs Detail und modernem Design haben sich hier Gründerinnen gefunden, die Großes vorhaben.



Hier geht's zum Shop (https://www.etsy.com/de/shop/PRUNKHUND?ref=l2-shopheader-name)



HerrFuchs



Schon seit 2012 erfüllt Gründerin Anna Kuhnt unter dem Label HerrFuchs sich und ihren Kunden die maritimsten Träume aus Porzellan, Stoff und Strick. Wer spontan von See-Sucht übermannt wird, ist hier genau richtig.



Hier geht's zum Shop (https://www.etsy.com/de/shop/HerrFuchs?ref=search_shop_redirect)



Mehr Mut zum Unternehmertum und ein bewusstes Gestalten des eigenen Arbeitsumfeldes im Spannungsfeld von Beruf, Familie und persönlichen Interessen sind Gründe, warum Frauen den Schritt in die (Teil-)Selbständigkeit gehen.



Gerne stellen wir den Kontakt zu den vorgestellten Etsy-Verkäuferinnen her. Weiteres Bildmaterial zu den vorgestellten Shops und Produkten finden Sie unter https://we.tl/TnQKhMVd1V.



Über Etsy



Etsy ist der weltweite Marktplatz für einzigartige und kreative Waren. Hier kaufen und verkaufen mehr als 30 Millionen Menschen aus aller Welt Eigenkreationen, Einzelstücke und Vintage-Artikel. 2005 in New York gegründet, bietet Etsy mit 1,9 Millionen aktiven Shops und mehr als 45 Millionen Produkten die weltweit größte internationale Kreativ- Community. Durch eine Vielzahl an Diensten und Tools unterstützt Etsy seine kreativen Unternehmer dabei, ihr Geschäft zu gründen, führen und auszubauen. Ziel von Etsy ist es, den Handel neu zu gestalten und so eine zufriedenstellendere und nachhaltigere Welt zu erschaffen.



