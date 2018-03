München (ots) - Das Thema:



"Das Gladbecker Geiseldrama: ein ewiges Trauma?"



Der ARD-Zweiteiler zeigt auf packende Weise: "Gladbeck" bewegt auch 30 Jahre nach dem Verbrechen die Gemüter. Drei Tage lang hielten Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner im August 1988 die Republik in Atem: Sie überfielen eine Bank, nahmen Geiseln, flohen mit ihnen durch Deutschland und die Niederlande, töteten zwei Menschen. Bis heute sind die Vorwürfe gegen eine hilflose Polizei und gegen Journalisten, die jede Distanz zu den Tätern verloren, nicht verhallt. Warum nicht?



Die Gäste:



Johnny Bastiampillai (Arzt und Ex-Geisel) Ulrich Kienzle (Journalist) Gisela Friedrichsen (Gerichtsreporterin) Joe Bausch (Gefängnisarzt)



