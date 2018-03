Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

HWWI belässt deutsche BIP-Prognose für 2018 bei +2,1 Prozent

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) rechnet mit einem anhaltenden Aufschwung in Deutschland. In seiner jüngsten Konjunkturprognose rechnet das Wirtschaftsforschungsinstitut unverändert für 2018 mit einem Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes um 2,1 Prozent und für 2019 um 1,6 Prozent, wie es mitteilte. Das Institut habe seine Prognose der Wirtschaftsentwicklung für 2018/2019 in Deutschland nach Vorlage der gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse für 2017 überarbeitet.

IAB: Zahl offener Stellen in Deutschland auf Rekordhoch

In Deutschland hat es nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im vierten Quartal des vergangenen Jahres 1,18 Millionen offene Stellen gegeben. Laut IAB war das ein neues Rekordhoch. Die Zahl der offenen Stellen lag um 128.000 höher als im vierten Quartal 2016 und um 85.000 höher als im dritten Quartal 2017. Am stärksten stieg die Personalnachfrage laut IAB im verarbeitenden Gewerbe und im Bausektor.

DWD: Kombination von Wind- und Solarenergie senkt Risiko stark

Ein kombinierter Einsatz von Windkraft und Photovoltaik reduziert nach einer neuen Studie des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die wetterbedingten Risiken der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien drastisch. Die Wissenschaftler werteten exemplarisch aus, wie oft von 1995 bis 2015 über einen Zeitraum von 48 Stunden in bestimmten Gebieten die mittlere Energieproduktion aus Wind und Sonne unter 10 Prozent der Nennleistung blieb.

Deutsche Tourismuswirtschaft rechnet für 2018 mit weiterem Rekordjahr

Die deutsche Tourismuswirtschaft rechnet mit einem weiteren Rekordjahr. Der Branchenverband BTW verwies in Berlin auf eine zuletzt weiter gestiegene Reiselust, Reallohnzuwäche, eine gute Arbeitsmarktlage und eine wegen der niedrigen Zinsen geringe Neigung zum Sparen bei den Bürgern.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 1,2 nach 1,7 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Das ist ein neues Rekordtief; der bisherige Tiefstand war am 13. Februar mit einer Zuteilung von 1,3 Milliarden Euro verzeichnet worden.

Südafrikas Wirtschaft wächst 2017 um 1,3 Prozent

Südafrikas Wirtschaft ist Jahr 2017 etwas stärker gewachsen, aber für ein Schwellenland blieb die Wachstumsrate sehr niedrig. Wie die Statistikbehörde berichtete, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,3 Prozent zu, nach einem magereren Plus von 0,6 Prozent im Jahr 2016.

Südafrika nimmt Pläne zur Verstaatlichung der Notenbank zurück

Die südafrikanische Regierungspartei ANC hat eine Gesetzesvorlage zur Verstaatlichung der Zentralbank zurückgezogen. Die South African Reserve Bank (SARB) ist eine der wenigen Notenbanken auf der Welt, die private Anteilseigner hat. Der Rückzug der Vorlage ist das jüngste Zeichen dafür, dass die Regierungspartei unter dem neuen Präsidenten Cyril Ramaphosa eine marktfreundlichere Wendung nimmt.

Türkei will in Nordsyrien Lager für Flüchtlinge errichten

Die Türkei hat die Errichtung von neuen Lagern für syrische Kriegsflüchtlinge in Nordsyrien angekündigt. Die Lager für 170.000 Menschen sollten in der Region Idlib und in dem Gebiet unter Kontrolle der türkischen Armee in Nordsyrien entstehen, sagte der türkische Außenamtssprecher Hami Aksoy am Dienstag. Der türkische Rote Halbmond und das türkische Katastrophenschutzamt Afad hätten mit den Vorbereitungen begonnen.

Republikaner stellen sich gegen Trumps Strafzölle

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, hat sich gegen die von Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle auf Stahl und Aluminium gestellt. Die von dem republikanischen Spitzenpolitiker geäußerten Bedenken stimmen mit denen vieler republikanischer und demokratischer Parlamentarier überein, die befürchten, dass die vorgeschlagenen Handelsmaßnahmen das Wachstum in den USA bremsen und gleichzeitig Verbündete bestrafen.

EU setzt nach Trumps Zollplänen auf langjährige Erfahrung

Die Europäische Union feilt gerade an ihrer Reaktion auf US-Präsident Donald Trumps geplante Zölle auf Stahl und Aluminium und will damit deutlich machen, dass sie die nötige Kompetenz und Erfahrung hat, um mit dem Protektionismus aus Washington fertig zu werden. Vertreter der EU-Kommission besprechen am Mittwoch ihre Strategie, die auch milliardenschwere Abgaben auf Produkte aus den USA umfasst.

US-Handelsdefizit wäre ohne Ölboom noch deutlich gravierender

Im Prinzip muss man nicht David Ricardo von Ricky Ricardo unterscheiden können, um die Probleme zu verstehen, die US-Präsident Donald Trumps angezettelter Handelskrieg lostreten werden. Doch weist eine auf den ersten Blick ziemlich randständige Nachricht auf etwas Überraschendes: Das US-Handelsdefizit könnte am Ende viel schlimmer sein, als es auf den ersten Blick aussieht. Der Grund ist der Boom bei der US-Ölförderung, der den Bedarf an Ölimporten dramatisch verringert hat.

Gipfeltreffen und Hotline zwischen Süd- und Nordkorea vereinbart

Nord- und Südkorea haben nach Angaben aus Seoul ein Gipfeltreffen in der Grenzregion sowie erstmals eine direkte Hotline zwischen den Staatsführungen vereinbart. Das Treffen solle Ende April in der Grenzstadt Panmunjom stattfinden, teilte der südkoreanische Nationale Sicherheitsberater am Dienstag nach seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un mit. Zudem wurde nach seinen Angaben vereinbart, zwischen den Führungen der beiden seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarstaaten erstmals eine direkte Hotline einzurichten.

Weiterer südkoreanischer Ex-Präsident wegen Korruption beschuldigt

Erneut wird ein früherer südkoreanischer Präsident der Korruption beschuldigt: Die Staatsanwaltschaft in Seoul bestellte Ex-Staatschef Lee Myung Bak für Mittwoch kommender Woche vor Gericht ein, um ihn im Zuge von Korruptionsermittlungen als Tatverdächtigen zu befragen. Damit sind nun alle noch lebenden südkoreanischen Ex-Präsidenten entweder verurteilt, angeklagt oder anderweitig in strafrechtliche Ermittlungen verwickelt.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Feb Verbraucherpreise +0,4% gg Vormonat

Schweiz Feb Verbraucherpreise +0,6% (PROGNOSE: +0,6%) gg Vorjahr

Brasilien Industrieproduktion Jan -2,4% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Jan +5,7% gg Vorjahr - IBGE

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.