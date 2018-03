Frankfurt - Seit 2015 haben sich die Ausrüstungsinvestitionen in der Eurozone und in Deutschland besser entwickelt als in den USA, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba. Jenseits des Atlantiks hätten einerseits die Unternehmen des Öl- und Gassektors sowie des Bergbaus drastisch weniger investiert.

