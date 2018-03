Das erklärte Ziel der Phoenix Group ist nicht weniger, als der beste integrierte Gesundheitsdienstleister zu sein. Das heißt für den Pharmahändler, jeder Kundengruppe die für sie optimalen Dienstleistungen und Produkte entlang der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können. In Deutschland hat das Unternehmen 20 Vertriebszentren; so versorgt beispielsweise das Logistikzentrum in Oldenburg die Apotheken in der Region Weser-Ems.

Kleines Projekt mit großen Herausforderungen

Dem eigenen Anspruch folgend, hat Phoenix die dortige Logistikanlage in mehreren Modernisierungsstufen gemeinsam mit SSI Schäfer den wachsenden Mengen- und Serviceanforderungen angepasst. Besonderes Highlight: Die 2016 und Ende 2017 umgesetzte Erneuerung und Erweiterung einer der drei vollautomatischen A-Frame-Kommissionierlinien sowie der Hauptförderstrecke zwischen Kommissionierung und Versand. Für die Umsetzung des unter technologischen und terminlichen Aspekten äußerst anspruchsvollen Projektes erhielt der Intralogistikexperte nun die Lieferantenauszeichnung des renommierten Pharmahändlers als "Bestes Projektteam 2017".

"Dieses vermeintlich ‚kleine Projekt' mit extrem engen Durchführungszeiten sowie der Realisierung ...

