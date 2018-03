IRW-PRESS: GoverMedia Plus Canada Corp.: GoverMedia Plus Canada Corp. gibt Einrichtung eines neuen Beirats bekannt

Vancouver, Kanada, 6. März 2018 - GoverMedia Plus Canada Corp. (CSE: MPLS) (das Unternehmen) gab heute die Einrichtung seines neuen Beirats bekannt. Der Beirat setzt sich aus drei weltweit anerkannten Experten aus dem Unternehmens-, Technologie- und Finanzbereich zusammen. Der Beirat von GoverMedia Plus Canada wird dem Unternehmen als eine wichtige strategische Ressource bei dem weiteren Ausbau seiner Geschäftstätigkeit und dem erwarteten Start der Kommerzialisierung seiner hochmodernen Internetplattform dienen. Der Beirat wird das Unternehmen außerdem bei der Entwicklung der Online-Plattform in Sachen Unternehmenspartnerschaften, Joint Ventures, Unternehmensentwicklung sowie Fusions- und Übernahmeaktivitäten unterstützen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die ausgedehnten Kontakte und fundierten Kenntnisse der Beiratsmitglieder ein entscheidendes Element für den Erfolg des Unternehmens sind.

Roland J. Bopp, CEO von GoverMedia Plus Canada Corp., sagte dazu: Durch die Bestellung der drei Beiratsmitglieder erhält das Unternehmen zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem wir uns um den Ausbau unserer Plattform-Dienste und -Märkte bemühen, Zugriff auf umfassende globale Expertise.

Die drei Mitglieder des Beirats von GoverMedia Plus Canada beinhalten:

- Prof. Dr. Roland Klose promovierte in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Würzburg (Deutschland). Er ist ein Professor für Strategic und International Management an der FOM - Hochschule für Ökonomie und Management in Essen und ist einer der Sprecher der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) und von Euroshareholders, dem Dachverband der europäischen Aktionärsvereinigungen. Durch diese Rolle hat er in der Industrie ausgedehnte Kontakte aufgebaut. Er ist Mitglied des Aufsichtsrats der Berentzen Gruppe AG und Mitglied des Beirats von DIPS Deutsches Institut für Portfolio-Strategien in Essen. Er saß außerdem im Vorstand der OAV - German Asia-Pacific Business Association sowie im Rat für Formgebung und ist ein Fellow der Baden-Badener Unternehmer Gespräche (BBUG). Prof. Dr. Klose ist derzeit ein Partner der Jomec Group und zeichnet für das Fusions- und Übernahmegeschäft der Gruppe in Deutschland mit einem Schwerpunkt auf Transaktionen zwischen China und Deutschland verantwortlich. - JJ Sendelbach hat umfassende Unternehmens- und Beratungserfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie und Start-ups. Er ist Gründer und Managing Director von Doublejay Consulting (DJC), einer kleinen Beratungsgesellschaft für die Beratungs- und Technologiebranche, die ihre Kunden bei der Erarbeitung strategischer und anorganischer Wachstumsinitiativen unterstützt. Herr Sendelbach sitzt derzeit im Beirat von sieben potenziell revolutionären Technologie-Start-ups im Bereich künstliche Intelligenz (AI) und fortschrittlicher Analytik in den USA und Europa. Bevor er DJC im Jahr 2003 gründete, war JJ ein Partner bei Droege & Company in New York, COO der Westdeutschen Landesbank in New York, Managing Director des Shared Services-Bereichs von Deutsche Bank North America und Senior Vice President von Deutsche Capital Markets, Japan. - Kai Lauterjung verfügt über umfangreiche Führungs- und unternehmerische Erfahrung im Hochtechnologie- und Telekommunikationsbereich. Er ist sehr aktiv am Aufbau von Start-ups, Risikokapitalfinanzierungen, Fusions- und Übernahmetransaktionen und globalen Expansionen beteiligt. Herr Lauterjung begann seine Karierre als Vertriebsleiter bei ANT Nachrichtentechnik und wechselte anschließend als Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing zur Romantis GmbH. In den darauffolgenden Jahren war Herr Lauterjung Geschäftsführer der Plenexis Holding GmbH und Geschäftsführer der ND SatCom Managed Networks GmbH. Schließlich gründete er die Romantis Gruppe in Moskau und die TK Energy GmbH in Deutschland. Herr Lauterjung profitiert von einem globalen Netzwerk und internationaler Erfahrung insbesondere in Russland, den USA, der Türkei usw.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit der Einrichtung des Beirates bestimmten Beratern 300.000 Aktienoptionen auf den Erwerb von Stammaktien zum Preis von 0,50 $ pro Aktie gewährt. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren.

Über GoverMedia Plus Canada Corp. GoverMedia Plus Canada Corp. ist eine kanadische Dachgesellschaft mit einer zu 100 Prozent unternehmenseigenen russischen Technologie-Tochtergesellschaft. GoverMedia hat eine voll einsatzfähige, moderne Internetplattform entwickelt, die umfassende Online-Services bietet, wie etwa E-Commerce, soziale Medien, Multimedia, Unternehmensauktionen, Unternehmensdatenbanken, Nachrichtenplattformen und Crowdfunding. Wir sind davon überzeugt, dass die GoverMedia-Plattform die erste und einzige Internetplattform ist, die ein solch breites Spektrum an Online-Services anbietet, die über ein einziges Konto zugänglich sind. Das Management und die Berater des Unternehmens können ein umfassendes Know-how in den Bereichen Telekommunikation, Spitzentechnologie, Unternehmensentwicklung und Finanzen vorweisen. www.gm.plus und www.govermedia.plus.

