Mehr als fünf Stunden informative Einblicke in die Welt der Gewaltherrscher: Am Freitag, 9. März 2018, sendet ZDFinfo erstmals die siebenteilige Reihe "Despoten", die in Großbritannien produziert wurde. Von 18.45 Uhr bis Mitternacht rücken von Gaddafi über Saddam Hussein und Mussolini bis zu Haitis Papa Doc brutale Machthaber zurückliegender Jahrzehnte in den Fokus.



Los geht es um 18.45 Uhr mit der Doku "Gaddafi - Libyens kaltblütiger Herrscher". 42 Jahre lang hat der Diktator mit eiserner Hand über Libyen geherrscht - bis 2011 sein Leben endete - unter immer noch ungeklärten Umständen.



Drei Jahre an der Macht haben ausgereicht, um Hideki Tojo zu einem der kaltblütigsten Diktatoren der Menschheitsgeschichte werden zu lassen: Von 1941 bis 1944 war er Japans Premierminister und führte das Land im Zweiten Weltkrieg. Ab 19.30 Uhr ist in ZDFinfo die Dokumentation über "Japans Minister des Schreckens" zu sehen.



Um 20.15 Uhr folgt der Film "Saddam Hussein - Der Schlächter von Bagdad". Mehr als zwei Jahrzehnte lang regierte der Diktator den Irak - die Dokumentation zeigt, was Saddam Hussein zu einem der grausamsten Tyrannen im Nahen Osten machte.



Mit "Mussolini - Ikone des Faschismus" (21.00 Uhr) nimmt die "Despoten-Reihe anschließend den Herrscher ins Visier, der in den 20er Jahren die erste faschistische Diktatur der Welt errichtete.



Anschließend, um 21.45 Uhr, geht es um den Drahtzieher des sogenannten "Heiligen Krieges", dessen Name spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 für globalen Terror steht: Bin Laden.



Die Ära des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-il ist ab 22.30 Uhr Thema in der "Despoten"-Reihe, bevor ab 23.15 Uhr die Herrschaft des François "Papa Doc" Duvalier in den Vordergrund rückt, die zu den blutigsten Kapiteln in der Geschichte Haitis gehört.



Einen Abend voller Geschichtsdokus bietet ZDFinfo bereits am Vortag: Am Donnerstag, 8. März 2018, sind von 20.15 bis 23.15 Uhr erstmals alle Folgen der vierteiligen Reihe "Panzer!" zu sehen - die Folgen "Panzer! Werkzeug der Unterdrückung" und "Panzer! Gefecht und Geschäft" haben dabei ihre Premiere.



