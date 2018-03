Gesellschaftliche Verantwortung wird in der Finanzbranche zwar immer wichtiger, ist aber längst nicht überall Realität. Eine stärkere Beteiligung der Mitarbeiter könnte Abhilfe schaffen.

In den vergangenen Monaten wurde der Ruf am Kapitalmarkt stetig lauter, wonach Unternehmen stärker gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollten. So sorgte beispielsweise Blackrock-CEO Larry Fink im Januar in seinem jährlichen Schreiben an die Vorstände der Unternehmen, in denen Black Rock investiert ist, für Schlagzeilen. Seine Forderung: Firmen sollten "all ihren Stakeholdern nutzen", also "Aktionären, Mitarbeitern und den Gesellschaften, in denen sie tätig sind." Die Gesellschaft verlange, dass sowohl öffentliche als auch private Unternehmen einem gesellschaftlichen Sinn dienen.

Machtkonzentration geht mit gesellschaftlichen Pflichten einher

Ähnlich formulierte es bereits im vergangenen Jahr die vom CFA Institute beauftragte Studie "Future State of the Investment Profession": Danach sollten Investoren und andere Kapitalmarktteilnehmer ihre Arbeit wieder an einem größeren Sinn ausrichten und Kapital zur Unterstützung von gesellschaftlichem Wert und Wohlbefinden nutzen. Viele Erhebungen belegen, dass insbesondere Millennials einen solchen Unternehmenssinn fordern, der jenseits von Profitstreben liegt und so diverse Gruppen wie Arbeitnehmer, Kunden und weitere Mitglieder der Gesellschaft einbezieht. Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Unternehmen sind schließlich in die Gesellschaft und in die Ökosysteme der Natur eingebunden. Sie sollten deshalb auch sinnvoll dazu beitragen.

In diesem Kontext kommt der Finanzwelt eine ganz besondere Bedeutung zu, da Geld inzwischen in all unseren Lebensbereichen - von der Bildung, Lebensmittelproduktion, Energie oder Gesundheit, bis hin zum Klimawandel - eine entscheidende Rolle spielt. Mit der gefühlten, zunehmenden Konzentration von (Finanz-)Macht in den Händen immer weniger Menschen kommt diesen eine zunehmende Verantwortung zu: Je mehr Macht eine Institution oder Person hat, desto stärker ist sie in der Pflicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...