Linz - Nach dem Zusammenbruch der kreditfinanzierten Spekulationsblase senkte die japanische Notenbank 1995 den Leitzinssatz auf Null Prozent, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seit über 20 Jahren sei eine Änderung der Zinspolitik wegen fehlender Inflationsraten kein Thema gewesen. Umso interessanter sei die Aussage des Bank of Tokyos Gouverneurs Kuroda. Er spreche von einem möglichen Ende der expansiven Geldpolitik im Jahr 2019 bis 2020, wo das Inflationsziel von 2% erreicht werden solle. Der JPY Kurs habe sehr positiv auf diese Aussagen reagiert und der EUR sei zum JPY von 133,00 auf Werte bis 129,40 gefallen. Auch wenn sich diese Äußerungen, wie schon oft in der Vergangenheit, in heiße Luft auflösen würden, zeige sich doch wie sensibel der Devisenmarkt auf das Zinsthema reagiere. Gehe die EUR/JPY Bewegung weiter, dann könnte der Aufwärtstrend bei 128,50 angetestet werden. (06.03.2018/alc/a/a)

