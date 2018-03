Stuttgart - Auf der Suche nach attraktiven Dividendentiteln werden Anleger in diesem Jahr vor allem in der Eurozone fündig. Davon ist Markus Zeiß, Fondsmanager des LBBW Dividenden Strategie Euroland (ISIN DE0009780411/ WKN 978041) bei LBBW Asset Management, überzeugt.Angesichts der Stabilisierung der Europäischen Währungsunion und der anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung Europas seien europäische Titel derzeit aussichtsreich. Gleichzeitig würden europäische Dividendentitel Stabilität ins Depot bringen. Dividendenstarke Werte von fundamental gut aufgestellten Unternehmen aus dem Euroland seien laut Zeiß in schwankungsintensiven Marktphasen, wie sie zuletzt an mehreren Märkten zu beobachten gewesen seien, ein Fels in der Brandung.

Den vollständigen Artikel lesen ...