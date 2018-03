Frankfurt - Im von steigenden Zinsen geprägten Umfeld gab der Gesamtmarkt für europäische Unternehmensanleihen zum Jahresauftakt etwas nach, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroRenta Corporates A Fonds (ISIN LU0117072461/ WKN 940637).Auf Indexebene (ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate-Index, ER00) hätten entsprechende Investment Grade-Papiere leicht ins Minus (0,3 Prozent) tendiert. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) hätten sich hingegen um sieben auf 37 Basispunkte einengen können. Am Primärmarkt sei das Angebot, das geringer als erwartet gewesen sei, unterhalb der hohen Nachfrage geblieben. Die neuen Anleihen seien häufig auf der Sekundärmarktkurve der jeweiligen Unternehmen gehandelt worden und hätten dennoch am Markt noch weitere Zugewinne verbuchen können. Nachrangsegmente hätten sich entgegen dem allgemein rückläufigen Trend positiv entwickelt. Sowohl Industrie- als auch Finanzanleihen hätten im Berichtmonat wieder leicht zulegen können.

