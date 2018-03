Zürich - Hannes Boller, Senior Portfolio Manager des Fisch Bond EM Corporates Opportunistic Fund (ISIN LU1416321831/ WKN A2AMJT), des Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund AE (ISIN LU0504482315/ WKN A1CYZG) und des Fisch Bond EM Corporates Defensive Fund BE (ISIN LU0504482588/ WKN A1CYZK) bei Fisch Asset Management, beleuchtet den Markt der Emerging Markets (EM)-Unternehmensanleihen in US-Dollar und erläutert deren Chancen in einem Umfeld steigender Zinsen.

