Das StartUp-Unternehmen MyBucks vergibt Mikro-Kredite in Afrika via Telefon und das mit stattlichen Zinsen. Nach dem IPO im Jahr 2016 ging es für die Aktie allerdings rapide bergab. Prognosen und Versprechen wurden nicht gehalten, die Anleger reagierten enttäuscht. In der Zwischenzeit hat sich jedoch Einiges getan - Ob sich jetzt ein Einstieg lohnt, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem erklärt Egbert Prior von Prior Börse die neuen Erwartungen an Umsatz und Gewinn in den nächsten zwei Jahren bei dem noch jungen Unternehmen MyBucks.