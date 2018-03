Liebe Leser,

erst das bestätigende Urteil zu Dieselfahrverboten in Deutschlands Innenstädten, dann der drohende Handelskrieg zwischen der EU und den USA, ausgetragen auf dem Schlachtfeld der Automobilexporte in die USA, den US-Präsident Donald Trump in der letzten Woche mit markigen Worten wieder hat in den Vordergrund treten lassen - für die deutsche Automobilindustrie hätte die Nachrichtenlage in den vergangenen Tagen kaum schlechter sein können.

Dass die Anleger vor diesem unsicheren ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...