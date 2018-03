Liebe Leser,

als Amazon "Whole Foods", den US-Anbieter von Lebensmitteln u.a. in Bio-Qualität übernahm, wunderten sich wahrscheinlich einige. Was die Zukunft bringen könnte, kann dieses Experiment zeigen, das Amazon am Dienstag ankündigte. Demnach sollen Amazon Prime Kunden in Atlanta und San Francisco über "Prime Now" ein ganz besonderes Angebot genießen können. Wer dort über Prime natürliche Lebensmittel von Whole Foods Market bestellt, der soll diese ab einem Mindest-Bestellwert von ... (Peter Niedermeyer)

