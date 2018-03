Liebe Leser,

es dauert nur noch einige Tage, dann steht bei Innogy die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2017 auf der Agenda. Am Montag, 12. März, soll es soweit sein. Um 10:00 Uhr soll es an dem Tag von Innogy eine Bilanzpressekonferenz geben, und um 12:30 Uhr am selben Tag soll dann eine "Investoren- und Analysten-Telefonkonferenz" folgen. Die Aktie könnte durchaus etwas Rückenwind gebrauchen. Auf 12-Monats-Sicht ist das Papier immer noch in der Verlustzone (aktuell rund -6% Performance ... (Peter Niedermeyer)

