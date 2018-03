Carlos Tavares hat auf dem Genfer Autosalon die Autobranche beruhigt. Diese fürchtet sich vor negativen Folgen vom US-Handelsstreit.

In der Debatte um die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle hat PSA-Chef Carlos Tavares vor voreiligen Schlüssen gewarnt. "Zwischen einer Verhandlungsposition und einer endgültigen Entscheidung gibt es einen Unterschied", betonte der Lenker des Konzerns mit Marken wie Peugeot, Citroën und Opel am Dienstag am Rande des Genfer Autosalons.

Trump äußere seine Meinung stets sehr deutlich - aber das müsse nicht heißen, dass alles letztlich ...

