FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger an den Finanzmärkten haben am Dienstag erleichtert auf Entspannungssignale im Nordkorea-Konflikt reagiert. Die Kurse vieler als sicher geltender Staatsanleihen und Währungen gaben aufgrund der gestiegenen Risikofreude nach. An den weltweiten Aktienmärkten legten die Kurse mehrheitlich zu.

Süd- und Nordkorea haben sich auf ein gemeinsames Gipfeltreffen Ende April geeinigt. Es wird das dritte gesamtkoreanische Spitzentreffen seit dem Jahr 2000 sein. Die nordkoreanische Seite habe bei den Gesprächen in Pjöngjang betont, dass es keinen Grund habe, Atomwaffen zu besitzen, wenn es eine Sicherheitsgarantie habe, hieß es am Dienstagmittag. Sollten Gespräche mit Washington stattfinden, wolle Nordkorea seine Atom- und Raketentests einfrieren.

Sollte Nordkorea den Worten Taten folgen lassen, wäre das eine 180-Grad-Wende. Allerdings hatte das Land in der Vergangenheit immer wieder Entspannungssignale gegeben - ohne konkrete Folgen.

Der nach wie vor als sicher geltende US-Dollar gab im Mittagshandel deutlich nach und trieb den Euro im Gegenzug über 1,24 US-Dollar. Besonders deutlich gab der als sicherer Hafen bekannte japanische Yen nach.

Auch am deutschen Anleihemarkt machte sich das gestiegene Sicherheitsgefühl der Anleger bemerkbar. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am frühen Nachmittag um 0,24 Prozent auf 159,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug um 0,05 Prozentpunkte auf 0,69 Prozent. Am deutschen Aktienmarkt kletterten die Kurse - hier war die Stimmung aber bereits zuvor im Tagesverlauf gut gewesen. Rund um den Globus war die Stimmung an den Aktienbörsen fast durchweg positiv.

Einzig beim Goldpreis schlug sich die gewachsene Zuversicht nicht nieder. Statt sich von dem als Krisengeldanlage bekannten Edelmetall zu trennen, suchten die Anleger Gold verstärkt auf, was den Preis je Feinunze am frühen Nachmittag fast bis auf 1328 Dollar steigen ließ. Am Markt wurde auf die Kursverluste des Dollar verwiesen, was Gold für Nachfrager außerhalb des Dollarraums erschwinglicher macht. Einige Experten zweifeln zudem bereits seit geraumer Zeit an dem Charakter des Edelmetalls als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten./tos/bgf/jha/

