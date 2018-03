Berlin (ots) - Die Siemens Financial Services GmbH ist neuestes Mitglied im Deutschen Factoring-Verband, Berlin.



Siemens als Konzern hat neben Innovationen in der Industrie- und Elektrotechnik über die Jahre auch hochwertige und facettenreiche Finanzierungslösungen entwickelt - hierzu zählt auch Factoring, das Siemens Financial Services vor knapp drei Jahren erfolgreich auf dem Markt eingeführt hat. Als stabiler, bankenunabhängiger Partner mit großer Industriekompetenz bietet Siemens Financial Services neben Inhouse Factoring auch Ausschnitts-Factoring sowie die stille und offene Forderungsfinanzierung und kauft Forderungen mit einer Laufzeit bis zu sechs Monaten an. Dabei ist Siemens auch offen für Forderungsfinanzierungen mittelständischer Unternehmen außerhalb des Siemens Kundenumfeldes.



"Wir freuen uns sehr, mit der Siemens Financial Services GmbH ein technologiebasiertes Unternehmen in den Reihen des Deutschen Factoring-Verbandes willkommen zu heißen", kommentiert Hauke Kahlcke, Mitglied des Vorstandes.



Der Deutsche Factoring-Verband vertritt damit nun 40 führende Factoring-Institute mit einem Marktanteil von ca. 98 Prozent des verbandlich organisierten Factoring-Volumens. Der Verband wächst außer in den Umsatzvolumina damit auch kontinuierlich in seiner Mitgliederanzahl und bestätigt seine erfolgreiche Arbeit im 44. Jahr des Bestehens als führender Verband in Deutschland für Factoring.



Mehr Informationen zum Thema Factoring und zur Siemens Financial Services GmbH finden Sie unter: www.factoring.de und https://www.siemens.com/de/de/home/produkte/finanzierung.html



