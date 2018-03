Frankfurt am Main (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Deutsche Hospitality stellt eine neue Hotelmarke vor: MAXX by Steigenberger reiht sich künftig neben den Steigenberger Hotels and Resorts, Jaz in the City und IntercityHotel in das Portfolio ein. Vor knapp 18 Monaten hat die Hotelgesellschaft ihre neue Dachmarke Deutsche Hospitality an den Start gebracht und damit die Absicht verknüpft, weitere Hotelmarken ins Leben zu rufen. Mit der jüngsten Ergänzung wird der eingeschlagene Wachstumskurs konsequent fortgesetzt und ein bisher unbesetztes Marktsegment anvisiert.



MAXX by Steigenberger wird das Upscale-Segment besetzen und füllt somit den bisherigen Freiraum zwischen den Marken Steigenberger Hotels and Resorts (Luxus und Upper Upscale), IntercityHotel (Upper Midscale) und Jaz in the City (Lifestyle). Die Deutsche Hospitality möchte mit diesem Schritt Opportunitäten besser nutzen und ihr Wachstum beschleunigen, erläutert CEO Thomas Willms: "Wir arbeiten bisher mit drei starken Hotelmarken, die aufgrund ihrer Positionierung sehr restriktive Anforderungen an die jeweilige Destination, Lage und Immobilie stellen. In der Vergangenheit mussten wir deshalb immer wieder Projekte ablehnen, die nicht in dieses Portfolio gepasst hätten. MAXX by Steigenberger besitzt flexiblere Standards für die Hardware und gibt uns so Spielräume für qualitatives und quantitatives Wachstum".



Der Namenszusatz "by Steigenberger" verdeutlicht dabei den Qualitätsanspruch, den die Deutsche Hospitality mit der neuen Marke verbindet. So gibt es klare Vorgaben beim Service, dem Personal oder dem F&B-Angebot, die sich an den Standard der Steigenberger Hotels and Resorts anlehnen. Gleichzeitig ist die Marke aber offen für Destination, Lage, Zimmergröße oder Architektur individueller Hotels. "Die jeweiligen Hotels dürfen ihren eigenen Charakter haben - wichtig ist, dass jedes Haus in sich stimmig ist. Für Eigentümer und Franchise-Partner bedeutet das die Möglichkeit, bei geringem Rebranding-Aufwand Zugehörigkeit zur Deutschen Hospitality zu erlangen und damit von unseren etablierten Vertriebskanälen und dem Know-how der Deutschen Hospitality zu profitieren", so Willms weiter.



Der Marken-Launch von MAXX by Steigenberger folgt der Strategie der Hotelgesellschaft, wonach Wachstum in den deutschsprachigen Heimatmärkten sowie in internationalen Wachstumsmärkten angestrebt wird. Die neue Marke ist ein entscheidender Hebel, um noch mehr Dynamik in der Expansion zu entfalten. Für die ersten MAXX by Steigenberger-Hotels werden bereits konkrete Verhandlungen geführt, erste Standorte sollen zeitnah bekannt gegeben werden.



Hier geht es zum Markenvideo: http://ots.de/c2Xkv4



MAXX by Steigenberger ist eine Marke der Deutschen Hospitality. MAXX ist neu, charismatisch und setzt den Fokus auf das Wesentliche: Gemütliche Betten, das beliebte Steigenberger-Frühstück und das MAXX Coffee Ritual prägen den Aufenthalt unter dem Motto "MAXXimize your stay". Weitere Marken der Deutschen Hospitality sind Steigenberger Hotels and Resorts mit 60 historischen Traditionshäusern, lebendigen Stadtresidenzen sowie Wellness-Oasen inmitten der Natur, Jaz in the City mit Hotels in Amsterdam und Stuttgart, die das Lebensgefühl der Stadt widerspiegeln und von der lokalen Musik- und Kulturszene und IntercityHotel mit 40 modernen Stadthotels der gehobenen Mittelklasse jeweils nur wenige Gehminuten entfernt von Bahnhöfen oder Flughäfen.



OTS: Deutsche Hospitality newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122015 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122015.rss2



Pressekontakt: Deutsche Hospitality Lyoner Straße 25 60528 Frankfurt am Main Anne-Christin Markert Tel: +49 69 66564-464 E-Mail: anne-christin.markert@deutschehospitality.com