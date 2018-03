...FANG-Aktien. Die Marktkorrektur ist an NETFLIX bislang komplett vorbeigegangen. Das Gegenteil ist der Fall: Gestern neues Rekordhoch und schon am Freitag ging es um 3,7 % nach oben. Was steckt dahinter? Bereits am 23. Januar sind wir an dieser Stelle von weiter steigenden Kursen ausgegangen. Damals 227 $, jetzt 301 $ und somit + 32 % in sechs Wochen. Die Analysten sind völlig verzweifelt und ziehen nun die Ziele nach. UBS gestern von 290 auf 345 $, MACQUARIE von 275 auf 330 $. Die kleinste unter den FANG-Aktien mit knapp 130 Mrd. $ Börsenwert gilt als Übernahmekandidat. Gestern war APPLE erneut im Gespräch.



