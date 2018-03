Opel fehlt in diesem Jahr auf dem Genfer Autosalon, der Auftritt gehört dem neuen Mutterkonzern PSA. Dennoch zeichnet sich in Genf die Zukunft von Opel ab - und sie wird nicht jedem gefallen.

Der Kampf um Aufmerksamkeit auf Automessen treibt mitunter seltene Blüten. Im Mittelpunkt des Peugeot-Stands in der Halle 6 des Genfer Messegeländes stand etwa nicht der neue 508, mit dem die Franzosen den Passat angreifen wollen. Die Verantwortlichen haben stattdessen einen fünf Meter hohen, silbergrauen Löwen errichten lassen, der in der gesamten Halle - in der Nachbarschaft sind wohlgemerkt Marken wie BMW und Mercedes - seinesgleichen sucht.

Die Nachricht ist klar und deutlich: Der Löwe brüllt wieder. Die Jahre des Siechtums bei Peugeot und dem Mutterkonzern PSA sind vorbei. Die Zahlen mögen das bestätigen, in der vergangenen Woche verkündete PSA-Chef Carlos Tavares für 2017 einen Milliardengewinn.

Doch der Auftritt in Genf kann nicht über eines der drängendsten Themen im Konzern hinwegtäuschen: Was passiert mit Opel? Auf der Automesse sind die Rüsselsheimer in diesem Jahr nicht vertreten. Ohne echte Neuheiten lohne sich der Aufwand nicht, so der Tenor.

Die Verunsicherung bei den Opelanern ist groß, nicht nur im Stammwerk am Main (wo seit Januar Kurzarbeit herrscht), sondern auch an Standorten wie dem thüringischen Eisenach und dem Motorenwerk in Kaiserslautern. Im Gegensatz zu den französischen Marken Peugeot, Citroen und DS hat Opel im vergangenen Jahr einen Verlust eingefahren - und Opel-Chef Michael Lohscheller kündigte schon einmal an, dass es so nicht weitergehen könne. Mit einheitlicher Plattform-Technik sollen die Kosten runter, doch wie soll sich dann Opel noch von einem Citroen unterscheiden? Für Tavares muss Opel erst einmal wieder zu sich selbst finden und außerhalb des GM-Imperiums definieren, was Opel künftig verkörpern will. "Ich bin zu alt, um Ihnen Anweisungen zu geben, wofür die Marke stehen soll", sagt Tavares. "Ich stelle nur Fragen. Die Entscheidungen muss Opel selbst treffen." Vor zwei Monaten sei dieser Prozess gestartet. Bis Ende des Jahres soll dann eine Art Handbuch stehen, mit der Mitarbeiter und Händler auf das "neue" Opel eingestimmt werden können.

Klar ist: Eine reine Elektromarke, wie es dem früheren Opel-Chef Karl-Thomas Neumann vorgeschwebt hat, wird Opel nicht. Mit Ankündigungen zu einer künftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...