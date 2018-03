Berlin (ots) - Fleisch-Star 2018: Großes Finale im Grand Hotel Kameha in Bonn Alle Sitzplätze besetzt, Spannung, aufregende Atmosphäre und ein Rahmenprogramm dem Anlass entsprechend.



Die Preisverleihung war gestern Abend der krönende Abschluss beim 26. Fleischkongress Deutschlands. Und auch zum 26. Mal zeichnete das Fachmagazin Lebensmittel Praxis Deutschlands beste Bedienungstheken für Fleisch und Wurst aus. 10 Jahre musste Berlin warten, bis es wieder soweit war!



Der begehrte Fleisch-Star-Pokal geht in diesem Jahr an das Berliner Team der BEST BEEF EDELFLEISCHEREI in Wilmersdorf. Zwölf hervorragende Teams hatten es, verteilt auf vier Kategorien, ins Finale geschafft. In der Kategorie Supermärkte bis 1500 qm war die BEST BEEF Fleischerei unschlagbar und belegte unter tosenden Beifall von den über 300 Branchenvertretern den 1.Platz.



Die Best BEEF Fleischerei überzeugte mit edlen Fleisch und Wurstspezialitäten aus der Region und der ganzen Welt, mit Aufzuchtmethoden oft weit über Bio-Standards hinaus und als Trendsetter in Sachen alter Reifemethoden und handwerklich hergestellter Spezialitäten.



Als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb im Handwerk mit über 30 Fleischer, Meister, Lehrlinge und Verkäufer/innen sorgte die Best BEEF Fleischerei bei der Verleihung für Furore.



OTS: Best Beef Edelfleischerei Berlin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129815 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129815.rss2



Pressekontakt: Best Beef Edelfleischerei Berlin , Inh. Stefan Voelker Güntzelstraße 40, 10717 Berlin



Telefon 86391930 www.bestbeef.berlin