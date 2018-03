Hamburg (ots) - In einem Interview mit dem Mediendienst kress.de hat Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle, erstmals über die Pläne für den türkischsprachigen Kanal DW Türk gesprochen. Limbourg wünscht sich dabei einen 24-Stunden-Kanal, der auch über Satellit ausgestrahlt wird, "um damit eine möglichst große Verbreitung zu bekommen". Limbourg plant für den neuen Sender mit einem niedrigen, zweistelligen Millionenbetrag.



In der vergangenen Woche hatte Limbourg seine Pläne vor dem Kultur- und Medienausschuss im Deutschen Bundestag vorgestellt. Die Reaktionen seien sehr positiv gewesen, "jedenfalls bei den Fraktionen, die die Regierung bilden wollen. Ansonsten herrscht dort auch keine aggressive Stimmung. Interessant war auch der Austausch mit der AfD. Das ist ja eine neue Qualität. Insofern war das für uns hochinteressant."



