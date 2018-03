Köln (ots) -



Im Sommer 2017 haben sie im "Kölner Sommer Treff" erfolgreich die Urlaubsvertretung für Bettina Böttinger übernommen, 2018 werden sie noch häufiger für die Moderatorin einspringen: Am Freitag, 9. März, moderieren Susan Link und Micky Beisenherz erstmals den "Kölner Treff" (22 Uhr, WDR Fernsehen). Ihre Gäste sind dann unter anderem Schauspieler Milan Peschel, Komiker Dieter Nuhr, Model Natascha Ochsenknecht, Schauspielerin Stefanie Stappenbeck und Stand-up-Entertainerin Käthe Lachmann.



Da Bettina Böttinger auch in diesem Jahr in loser Reihenfolge durch die WDR-Sendung "Ihre Meinung" führen wird, springen Susan Link und Micky Beisenherz immer mal wieder für sie ein. Aktuell sind vier Termine geplant. Nach dem 9. März ist ihr nächster Termin der 20. April. Im Sommer übernehmen die Beiden dann erneut dreimal die Urlaubsvertretung von Bettina Böttinger im "Kölner Sommer Treff".



