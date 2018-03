Von Cara Lombardo

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Ölkonzern Chevron rechnet im laufenden Jahr mit einem höheren freien Barmittelzufluss als 2017. Auch die Marge in der Förderung sowie die Produktionsmenge an Rohöl sollen zulegen, sagte Chevron-Chef Michael Wirth auf einer Analystenveranstaltung in New York.

Bei den Investitionen will der Ölkonzern diszipliniert bleiben. Das Investmentprogramm sehe dieses Jahr Ausgaben von 18 Milliarden US-Dollar vor und in den Jahren bis 2020 je 18 bis 20 Milliarden. Förderprojekte sollen dabei so ausgelegt sein, dass sie während eines gesamten Preiszyklus wettbewerbsfähige Renditen erzielen.

March 06, 2018 08:10 ET (13:10 GMT)

