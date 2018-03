Der Technologiekonzern OC Oerlikon (ISIN: CH0000816824) will für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende von 0,35 Franken (ca. 0,30 Euro) pro Aktie ausbezahlen. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr um fünf Cent oder knapp 17 Prozent angehoben. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 14,45 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,09 Prozent. Die Generalversammlung findet am 10. April 2018 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...