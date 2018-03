Apples - Logitech will auch in den nächsten Jahren stark wachsen. Das sehen die Ziele für das kommende Geschäftsjahr 2018/19 und die Mittelfristziele vor. Gelingen soll dies dank guter Marken, der Anbindung von immer mehr Produkten an die Cloud und vor allem dank innovativem Design. An der Börse kommen diese Absichten relativ gut an.

CEO Bracken Darrell will eine "nachhaltige Wachstumsstory" schreiben. Nach dem angepeilten Umsatzplus (in Lokalwährungen) von 12% bis 14% im laufenden Jahr 2017/18 (per Ende März) peilt er für das kommende Jahr und mittelfristig ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich (in LW) an, wie der Chef des Herstellers von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik am Dienstag im Rahmen eines Investorentags in Zürich sagte.

Ein Wachstumstreiber sei die Cloud. Immer mehr Alltagsgegenstände seien mit dieser verbunden. So sei die Musik, die auf Logitechs mobilen Lautsprechern abgespielt wird, immer häufiger dort gespeichert. Auch die einfachen Videokonferenzsysteme, bei denen sich das Unternehmen als Weltmarktführer sieht, funktionierten über sie. Und bei der Vernetzung von Computer-Spielern, ...

