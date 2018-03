Bonn (ots) - Als "Hölle auf Erden" bezeichnete UN-Generalsekretär Antonio Guterres unlängst die Situation in der syrischen Region Ost-Ghuta und beschrieb damit das unermessliche Leid der Bevölkerung dort. Was 2011 in Syrien mit einem Volksaufstand gegen Machthaber Baschar al-Assad und sein Regime begann, ist längst zu einem Stellvertreterkrieg hochgerüsteter Player mit gefährlichem Eskalationspotenzial geworden.



Wer sind die wichtigsten Akteure in diesem Konflikt und welche Ziele verfolgen sie? Was wäre das schlimmste Szenario und wie könnte eine Perspektive für das gebeutelte Land und die gesamte Region aussehen? Die Nahost-Experten Naseef Naeem und Christian Hanelt analysieren im phoenix-Thema "Schlachtfeld Syrien" die äußerst komplexe Situation in einem Land, das längst zum Spielball der Mächte geworden ist. Moderator im Bonner phoenix-Studio ist Sven Thomsen.



Die anschließende Reportage "Masouds Liste" von Frank Hofmann beschäftigt sich am Beispiel des syrisch-kurdischen Videojournalisten Masoud Aqil mit der Frage, wie wichtig Kenntnisse ehemaliger Flüchtlinge im Anti-Terrorkampf hier in Deutschland sind.



