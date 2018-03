Frankfurt - Union Investment hat den Maxtower mit der Adresse Gürtelturmplatz 1 in Graz erworben, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Objekt wurde im Jahr 1975 errichtet und 2013 umfassend saniert. Es bietet eine Mietfläche von rund 6.200 m2, verteilt auf zehn Geschosse. Der Ankauf erfolgt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds immofonds 1 (ISIN AT0000632195/ WKN A0D9HP). Verkäufer der Büroimmobilie ist die GEV Gürtelturm Ankaufs-, Sanierungs- und Vermietungsgesellschaft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

