Beim 88. Internationalen Automobilsalon Genf stellen die Autobauer vom 8. bis zum 18. März 2018 ihre neuen Konzepte und Strategien vor. VW verspricht eine E-Initiative, glaubt aber trotzdem an eine Diesel-Renaissance. Toyota wird in Zukunft keine Diesel mehr anbieten. Und Smart will nur noch E-Autos bauen. Während Toyota zukünftig in Europa keine Autos mit Dieselmotoren anbieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...