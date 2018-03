Ripple, die drittgrößte digitale Währung in Bezug auf die Marktkapitalisierung, sprang nach Gerüchten über einen Coinbase-Beitritt auf und ab Die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin auf 100 $ fällt, ist größer als ein Anstieg auf 100 Tsd. $ Aus charttechnischer Perspektive könnte der Dienstag für den Bitcoin ein entscheidender Handelstag sein

Zusammenfassung:Bei einem genaueren Blick auf den Krypto-Markt ist feststellen, dass Ripple, die drittgrößte digitale Währung in Bezug auf die Kapitalisierung, in letzter Zeit am volatilsten war. Dennoch ist die Volatilität unter Berücksichtigung der üblichen Bewegungen bei digitalen Währungen begrenzt geblieben. Der Hauptgrund für den starken Kursausschlag bei Ripple waren die Gespräche bzw. Gerüchte über die Möglichkeit die virtuelle Währung zu Coinbase hinzuzufügen, einer der größten digitalen Devisenbörsen der Welt in San Francisco. Dank dieser Informationen stieg der Ripple-Preis sprunghaft an, allerdings konnten die Gewinne nicht nachhaltig gehalten werden, da der Preis ...

